Italia, Argentina o Corea del Sur, destinos preferentes de los estudiantes de la UCAM para una estancia internacional

El interés de los estudiantes universitarios por aumentar sus posibilidades de encontrar empleo y obtener mejores condiciones salariales constituye uno de los factores que ha impulsado a más de 500 alumnos de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) a confirmar su participación en programas de movilidad internacional para el próximo curso académico. Según publicó el medio UCAM, la cifra de universitarios que ha cerrado una estancia en instituciones extranjeras continúa ascendiendo, y son Italia, Argentina y Corea del Sur algunos de los destinos más solicitados.

De acuerdo con la información oficial facilitada por la UCAM, durante el ciclo 2026-27 se registraron 980 solicitudes para tomar parte en programas de movilidad internacional, como Erasmus+ (tanto estudios como prácticas), opciones orientadas a Iberoamérica, convenios con Estados Unidos y Canadá, el programa Overseas-Asia, además de otras alternativas nacionales como el SICUE y cursos de verano en Irlanda enfocados en la inmersión lingüística. El medio UCAM detalló que la internacionalización no solo involucra a alumnos: más de 100 integrantes del cuerpo docente y administrativo también han formalizado intercambios en el extranjero, lo que refuerza la presencia internacional de la universidad.

Según consignó la UCAM, la Oficina de Relaciones Internacionales es responsable de coordinar los programas que dan acceso a más de 400 universidades en distintos países, posibilitando estancias académicas o prácticas profesionales para los alumnos. Entre los países más demandados por los estudiantes figuran, además de Italia, Argentina y Corea del Sur, destinos como Polonia, Portugal, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Reino Unido, México y Brasil. El medio universitario explicó que la mayor parte de los participantes proviene de titulaciones en Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Administración y Dirección de Empresas, Enfermería, Arquitectura y Medicina, aunque también se sumarán alumnos de otros programas educativos.

El vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, destacó el impacto laboral positivo derivado de estas experiencias internacionales. Citado por UCAM, Blesa señaló que “un estudiante que ha vivido una experiencia fuera y domina otro idioma tiene un 50 por ciento más de posibilidades de encontrar un trabajo estable y mejor remunerado”. Los responsables de la institución subrayaron que estos programas buscan respaldar tanto la formación académica y la adquisición de competencias laborales como el desarrollo personal, razones que han llevado a un crecimiento sostenido en el interés por las estancias en el extranjero entre la comunidad universitaria.

La UCAM resaltó que las oportunidades de movilidad también se extienden al personal docente y administrativo, quienes pueden acceder anualmente a intercambios en centros de educación superior ubicados en diferentes regiones del mundo. Esta política institucional, centrada en fortalecer los vínculos globales y promover la internacionalización, se refleja en el incremento continuo en la inscripción de participantes a las distintas modalidades de movilidad ofertadas.

El medio universitario agregó que, además de los programas convencionales de movilidad, los cursos de verano de inmersión lingüística en Irlanda representan una opción adicional para los estudiantes interesados en perfeccionar sus competencias idiomáticas en contextos internacionales reales. Todas estas iniciativas, coordinadas a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, persiguen potenciar la empleabilidad de los estudiantes y brindarles herramientas para afrontar con éxito el mercado laboral globalizado.

Los programas ofertados incluyen tanto estancias académicas para cursar parte de los estudios en universidades socias como la posibilidad de realizar prácticas profesionales en empresas e instituciones extranjeras. La universidad, según informó UCAM, busca consolidar la formación de sus alumnos mediante la movilidad y la adquisición de competencias interculturales, así como el dominio de idiomas y la adaptación a nuevos entornos.

Según la información publicada por la universidad, la preferencia de los estudiantes por destinos como Italia, Argentina o Corea del Sur responde a factores académicos, culturales y a las oportunidades profesionales percibidas en esos contextos. Estas experiencias también favorecen el intercambio de conocimientos y el establecimiento de redes internacionales que pueden repercutir favorablemente en el futuro profesional de los egresados.

El crecimiento constante en el número de solicitudes y plazas confirmadas para programas de movilidad internacional refleja, según consignó UCAM, la tendencia de los jóvenes universitarios a buscar experiencias que les permitan mejorar su perfil académico y ampliar su horizonte profesional. El medio institucional prevé que estas cifras sigan aumentando en próximos cursos, en consonancia con la estrategia de internacionalización de la universidad y la demanda estudiantil.