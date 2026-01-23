Italia afea los "injustos" reproches de Zelenski sobre la supuesta inacción de Europa con respecto a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha afeado este viernes los reproches lanzados en la víspera por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre la supuesta inacción de Europa con respecto a la guerra con Rusia, pero también en otros escenarios, como Irán. "Es injusto", ha criticado.

"Me parece que Europa ha garantizado la independencia de Ucrania haciendo todo lo posible por apoyarla política, financiera y militarmente", ha valorado el ministro italiano en los márgenes de un acto empresarial celebrado en Roma, según recoge el diario 'Corriere della Sera'.

"Creo que el discurso fue injusto", ha señalado Tajani en respuesta a la intervención este jueves del presidente ucraniano en el Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos, durante la cual criticó la falta de respuesta firme de Europa frente a amenazas como las que llegan desde Moscú.

Zelenski valoró que Europa "necesita fuerzas armadas unidas y que puedan defender verdaderamente" al continente, criticando que "le encanta debatir sobre el futuro" en lugar de poner en marcha más y mejores acciones. "Evita tomar medidas hoy. Medidas que definen qué tipo de futuro tendremos. Ese es el problema", opinó.