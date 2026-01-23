Agencias

Imputado otro exjefe del Ejército de Malasia por abuso de poder y apropiación indebida

El exjefe del Ejército de Malasia Mohd Nizam Jaffar ha sido imputado este viernes por abuso de poder y apropiación indebida de unos 190.000 dólares (unos 161.000 euros), unos delitos vinculados al Fondo de Bienestar de las Fuerzas Armadas y que se enmarca en un nuevo escándalo de corrupción que salpica a la entidad castrense.

Jaffar, de 59 años, ha sido acusado de irregularidades relacionadas con la adquisición de artículos que luego irían incluidos en las cestas entregadas por el fondo de bienestar social con motivo del Aid al Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán.

El fondo de bienestar social ofrece ayuda al personal del Ejército, veteranos y familiares, incluyendo asistencia financiera y la entrega de artículos de primera necesidad, como leche en polvo o pañales, entre otros.

Se trata del segundo ex alto cargo de las Fuerzas Armadas de Malasia en ser investigado recientemente por presuntas irregularidades. A principios de enero, el exjefe del Ejército de Malasia Muhamad Hafizudeain fue puesto bajo custodia a medida que avanzan las investigaciones en su contra por su presunta implicación en un escándalo de corrupción, un caso que ha salpicado también a sus dos mujeres.

El caso, que ha propiciado la detención de empresarios sospechosos de manipular contratos de adquisiciones militares, apunta a que todos ellos formaban parte de un grupo compuesto por nueve hombres y ocho mujeres de entre 20 y 60 años.

Hafizudeain, que se encontraba al frente del Ejército desde el año 2023, fue apartado en diciembre de 2025 a la espera de que se resuelvan las pesquisas. Hasta la fecha, las autoridades se han incautado de unos 2,4 millones de ringgit (unos 506.000 euros) en efectivo.

