Euskadi registra rachas máximas de viento de 114 km/h en Matxitxako y de 112 km/h en Orduña

Euskadi, que se encuentra este viernes en aviso amarillo por viento intenso, ha registrado en las últimas horas rachas máximas e 114 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Matxitxako, de 112 km/h en la de Orduña y de 89 km/h en la de Zaldiarán, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hasta las 24.00 horas de este viernes se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, por altura de ola significante que puede superar los 3,5 metros. La mar de fondo del noroeste rondará los 3 metros y el viento del suroeste fuerza 5, con algunos intervalos de 6 de madrugada y a primeras horas de la mañana, amainará por la tarde a fuerza 4-5 y originará marejadilla.

También se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa desde las 19.00 hasta las 21.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 3,5-4 metros. La pleamar será a las 19.43 horas, con una marea estimada de 4,33 metros.

SÁBADO

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este sábado el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros, desde las 15.00 hasta las 24.00 horas. Según las previsiones, la cota de nieve podría situarse en torno 600-800 metros, subiendo a 900-1.000 metros a últimas horas.

De madrugada se esperan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales y durante la segunda mitad del día lluvias y chubascos, localmente moderados, con probabilidad de chubascos tormentosos y con granizo en la vertiente cantábrica.

Este sábado también se activará, durante toda la jornada, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación. De madrugada, la altura de ola significante podría situarse por encima de 3,5 metros, bajando ligeramente a primeras horas de la mañana, hasta situarse entre 3-3,5 metros. Durante las horas centrales irá subiendo progresivamente situándose por encima de 3,5 metros.

Se prevé mar de fondo del noroeste en torno a 3-3,5 metros de altura y viento del suroeste con fuerza 4, con algún intervalo de 5, que en torno al mediodía girando a oeste-noroeste y arreciando a fuerza 6. A últimas horas del día girará a suroeste y amainará a fuerza 4-5. Originará mar rizada a marejadilla aumentando a partir de la tarde a mar gruesa.

También se activará, desde las 7.00 hasta las 9.00 horas, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 3-3,5 metros y la pleamar será a las 08.02 horas, con una marea estimada de 4,50 metros.

Este aviso se volverá a activar desde las 20.00 hasta las 21.00 horas, cuando se prevé altura de ola significante en torno a 4 metros. La pleamar será a las 20.27 horas, con una marea estimada de 4,14 metros.

DOMINGO

Este domingo se volverá a activar, desde las 00.00 hasta las 15.00 horas, el aviso amarillo por riesgo de nieve. La cota de nieve podría rondar los 900-1.000 metros. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes e intensas durante la segunda mitad del día y en la vertiente cantábrica, donde pueden ser localmente abundantes. En las horas centrales se pueden producir tormentas y granizo en la vertiente cantábrica.

Asimismo, se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. La altura de ola significante podría situarse entre 3,5-4 metros, subiendo durante las horas centrales del día y pudiendo superar los 5 metros durante la tarde.

Se prevé mar de fondo del noroeste en torno a 3,5 metros de altura, ascendiendo a 4 metros por la tarde. El viento soplará del suroeste fuerza 4, con algún intervalo de 5, y en torno al mediodía girará a oeste, arreciando a fuerza 6-7. Originará mar rizada a marejadilla aumentando a partir de la tarde a mar gruesa a muy gruesa.

IMPACTO EN COSTA

Desde las 8.00 hasta las 10.00 horas de este domingo se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 3,5-4 metros y la pleamar será a las 08.50 horas, con una marea estimada de 4,32 metros. Este aviso se volverá a activar desde las 20.00 hasta las 22.00 horas, cuando la altura de ola significante puede situarse por encima de los 5 metros. La pleamar será a las 21.18 horas, con una marea estimada de 4,03 metros.

Para este domingo, también está prevista la activación del aviso amarillo por viento fuerte, con previsión de rachas de viento de componente oeste que pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en la franja del litoral donde es posible que se superen los 120 km/h. Por su parte, en zonas no expuestas las rachas de viento de componente-oeste podrían rondar los 60-80 km/h.