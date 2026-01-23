El Reina Sofía presta una obra de Dalí al Ayuntamiento de Figueres (Girona) que se exhibirá en la casa natal del artista

El biombo pintado por Salvador Dalí cuando tenía diecinueve años, considerado una pieza clave en su fase de experimentación artística y apertura a influencias internacionales, será expuesto desde el 26 de marzo en la casa natal del pintor en Figueres, Girona. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía adquirió y restauró este biombo en diciembre de 2024, y, según publicó la propia institución, ha facilitado su préstamo al Ayuntamiento de Figueres para la muestra pública en el lugar donde nació el artista.

De acuerdo con el medio que informó sobre este suceso, el biombo representa una obra de producción temprana dentro de la carrera de Dalí. Destaca tanto por un formato poco convencional dentro de su obra como por la adopción de motivos de inspiración oriental, un rasgo que añade singularidad a la pieza y muestra la temprana inquietud de Dalí por experimentar con referentes culturales internacionales. Esta colaboración fue anunciada en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde participaron varias instituciones culturales implicadas.

El Reina Sofía subrayó que el biombo es una adquisición reciente y que la restauración ha permitido que la obra se presente en condiciones óptimas para su exhibición y conservación. El traslado y la instalación en la casa natal de Dalí en Figueres forman parte de una política de colaboración entre museos y entidades culturales que busca acercar al público piezas relevantes de la historia del arte contemporáneo español.

Además del préstamo del biombo, el Ayuntamiento de Figueres y la Fundación Gala-Salvador Dalí han dado a conocer la apertura de una exposición temporal dedicada a ‘La Madonna de Portlligat’. Según consignó el medio, esta muestra estará disponible en el Teatro-Museo Dalí hasta el 22 de febrero y permite contemplar la obra homónima por primera vez en Figueres, lo que la convierte en un acontecimiento de interés tanto para visitantes como para especialistas en la trayectoria daliniana.

Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, explicó en declaraciones recogidas por la fuente que ‘La Madonna de Portlligat’ ocupa una posición central en la producción del pintor. La obra fue realizada hacia 1950, durante la etapa conocida como “misticismo nuclear”, en la que Dalí integró la iconografía cristiana tradicional con conceptos científicos modernos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, en particular los relacionados con el proceso de desintegración de la materia. En la pintura, la Virgen y el Niño aparecen ubicados en un entorno arquitectónico fragmentado y suspendido, con aberturas por las que se asoma el paisaje característico de Portlligat.

El medio destacó que esta doble iniciativa expositiva pone en valor la colaboración entre las instituciones implicadas y posibilita que tanto la obra juvenil como una de las piezas más referenciales de la madurez de Dalí estén accesibles al público en espacios de gran significado para la memoria del artista. Entrar en contacto directo con estas obras en el entorno de Figueres adquiere, según detalló la organización de la muestra, un significado particular dada la relación personal y creativa de Dalí con la ciudad y su entorno.

La restauración del biombo por parte del Museo Reina Sofía y su puesta en valor enfatizan la importancia del patrimonio artístico español. La pieza forma parte de una serie de acciones destinadas a promover el conocimiento y la divulgación del legado daliniano tanto a nivel nacional como internacional, informaron desde el museo.

El evento de presentación sirvió, según especificó la fuente, no sólo para anunciar las exposiciones, sino también para subrayar la relevancia de establecer vínculos entre instituciones museísticas, autoridades locales y fundaciones que gestionan el patrimonio cultural. El objetivo común es consolidar a Figueres como un punto de referencia para la investigación, la conservación y la difusión de la obra de Salvador Dalí.