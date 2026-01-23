Agencias

El líder del Partido Comunista de Vietnam es reelegido por unanimidad hasta 2031

Tras confirmar la continuidad de To Lam al frente del órgano rector, el Comité Central refuerza su apuesta por endurecer la disciplina partidaria, combatir la corrupción y promover la meritocracia en el sistema político vietnamita hasta el final de la década

La permanencia de To Lam al frente de la secretaría general del Partido Comunista de Vietnam hasta finales de la década marca la renovación de la apuesta institucional por reforzar la disciplina interna, luchar contra la corrupción y sancionar prácticas que socavan la confianza pública, de acuerdo con el enfoque que él mismo defendió durante el proceso de reelección. Según informó el medio, la votación del Comité Central, integrado por 180 miembros, arrojó un respaldo unánime a Lam tras su corto periodo como presidente del país y posterior designación como secretario general, posición que asumió en agosto de 2024 tras el fallecimiento de Nguyen Phú Trong.

De acuerdo con el medio, el Comité Central adoptó su decisión de manera consensuada en Hanói, lo que sitúa a To Lam en el cargo más influyente de la política vietnamita hasta 2031. La elección incluyó la conformación del nuevo Politburó, ahora compuesto por 19 integrantes, de los cuales solo uno corresponde a una mujer, Bui Thi Minh Hoai, quien encabeza el Frente de la Patria de Vietnam, la institución encargada de coordinar los movimientos sociales afines al gobierno, incluyendo también la incorporación de figuras del ámbito militar.

En el discurso ofrecido tras la reelección, To Lam delineó su visión de partido aplicando un enfoque centrado en la integridad institucional y la vigilancia constante de las conductas de sus miembros. Citado por el medio, Lam planteó la importancia de "la construcción y rectificación del Partido", reclamando un partido "limpio y fuerte". Las declaraciones del dirigente hicieron énfasis en el combate contra las prácticas de compra de cargos y poder, aspectos que calificó de prioritarios para fortalecer tanto la disciplina partidaria como la autoridad de la ley. El secretario general subrayó la necesidad de robustecer los mecanismos de control sobre las estructuras de poder y planteó medidas específicas para prevenir y erradicar la corrupción y el despilfarro, comprometiendo a la militancia a eliminar prácticas perjudiciales para la imagen de la organización.

El medio detalló que To Lam abogó por la austeridad y rechazó conductas asociadas con la ostentación y el formalismo, proponiendo orientaciones para la gestión del personal dentro del partido y de las estructuras gubernamentales. Expresó que se orientará a asignar cada función a la persona adecuada, empleando como criterios principales el rendimiento y el nivel de confianza del público. Afirmó también su intención de valorar a quienes demuestren integridad, competencias y disposición para asumir riesgos con eficacia, estipulando que evitará la promoción de funcionarios considerados oportunistas, aquellos que eluden obligaciones o incumplen promesas.

Reportó el medio que la intervención de To Lam incluyó un llamado a la unidad y a la solidaridad interna para consolidar los cambios estructurales propuestos y potenciar la meritocracia como motor principal de la gestión pública. La aparición de Bui Thi Minh Hoai como única representante femenina en el Politburó fue señalada dentro del contexto de las nuevas designaciones, situándola como referente al frente del Frente de la Patria de Vietnam, una de las estructuras más visibles en la articulación de la sociedad civil y el Estado en Vietnam.

La agenda mencionada por To Lam contempla, en lo inmediato, el fortalecimiento de la disciplina organizacional y la implantación de mayores controles en el ejercicio del poder público, con particular atención al combate de la corrupción, el despilfarro y los comportamientos contrarios a la ética pública. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el dirigente afirmó que solo permanecerán en puestos de poder quienes cuenten con habilidades probadas y el respaldo de la ciudadanía, comprometiéndose a marginar a quienes incumplan los estándares esperados.

Tal como consignó el medio, la continuidad de To Lam en la secretaría general representa la reafirmación del modelo político centralizado y de partido único vigente en Vietnam, incluyendo algunas reformulaciones en la política de selección y promoción de cargos públicos. Según el medio, el Comité Central busca incentivar la confianza interna y externa en las instituciones, apostando por criterios de mérito, resultados y ética en la estructura partidaria y el gobierno. La elección del Politburó completa la configuración de la dirigencia que acompañará la estrategia planteada por Lam durante su nuevo mandato.

