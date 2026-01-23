El español Álex Palou deberá pagar a McLaren más de 10 millones de euros por incumplimiento de contrato

Álex Palou, piloto español y ganador de cuatro títulos de la IndyCar, se enfrenta al pago de más de 10 millones de euros a la escudería McLaren como resultado de un proceso judicial en el Reino Unido que se desarrolló durante cinco semanas. Según informaron Sky Sports, ESPN y Forbes, la Corte Suprema británica resolvió en favor del equipo McLaren tras una demanda presentada por la escudería en relación al incumplimiento de dos contratos por parte del piloto cuando este decidió desvincularse.

De acuerdo con lo publicado por los tres medios, la disputa se centró en la retirada de Palou de dos acuerdos firmados con McLaren, lo que motivó que la escudería presentara una demanda por daños y perjuicios estimados en 9 millones de libras, cifra que equivale a más de 10 millones de euros. El dictamen de la Corte de Londres determinó la responsabilidad contractual de Palou, obligándolo a compensar económicamente al equipo.

El caso atrajo la atención pública no solo por la cuantía de la compensación, sino también por las declaraciones del piloto tras conocerse la sentencia. Tal como difundió Forbes, Palou expresó en un comunicado que, según la determinación del tribunal, "las demandas contra mí eran completamente exageradas", argumentando que la cantidad inicial reclamada por McLaren llegaba casi a los 15 millones de dólares. Además agradeció la colaboración de Otmar Szafnauer en su defensa jurídica.

Sky Sports recogió que Palou lamentó que se haya destinado tanto tiempo y recursos a un litigio que, según él, incluyó demandas que el tribunal consideró carentes de sustento. El piloto catalán indicó que algunas de las reclamaciones no prosperaron debido a que su decisión de no pilotar para McLaren se debió a que no le ofrecieron una plaza en la Fórmula 1. "Es decepcionante que se haya concedido una indemnización por daños y perjuicios a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida gracias a lo que han ganado con el piloto que me sustituyó", expresó Palou en el comunicado difundido por ESPN.

El fallo judicial representa un desenlace tras meses de controversia por la ruptura de los acuerdos entre Palou y la escudería británica. Según referenciaron las fuentes mencionadas, el piloto comunicó que está evaluando los siguientes pasos legales junto a sus asesores. Palou también declaró que no realizará más comentarios sobre el caso, reafirmando su intención de centrarse en su participación la próxima temporada con el equipo Chip Ganassi Racing.

La disputa legal entre Palou y McLaren se remonta a su negativa a integrarse a la plantilla de la escudería luego de conocer que el puesto en la Fórmula 1 que buscaba no estaba disponible, situación que constituyó el principal argumento para la ruptura contractual. Diversos medios internacionales detallaron que el tribunal británico analizó extensamente la validez de las reclamaciones de ambas partes y solo una parte de las exigencias de McLaren resultó aceptada por la justicia.

En el entorno de la Fórmula 1 y la IndyCar, el caso ha acentuado los debates sobre las consecuencias contractuales que afrontan los pilotos de categoría internacional cuando deciden modificar sus trayectorias profesionales en medio de acuerdos firmados. El desarrollo y desenlace de esta causa legal fueron reportados por varios medios que dieron seguimiento al juicio y a las repercusiones de las sentencias para las partes involucradas.

Palou, quien continúa su carrera con Chip Ganassi Racing, enfatizó su descontento por la decisión de la corte, pero mantuvo su postura de valorar alternativas legales. El ciclo de controversias entre representantes, asesoría legal y determinaciones judiciales pone de manifiesto las complejidades del ámbito contractual en las competiciones automovilísticas internacionales.