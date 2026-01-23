Agencias

Azcón "comprende" la tractorada: "Desde el PP defenderemos la PAC donde haga falta y como haga falta"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido la posición de su partido respecto a la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur, exigiendo cláusulas de salvaguarda, la eliminación del exceso de tramitación y burocracia y el incremento de la PAC en 48.000 millones de euros. "La política agraria común es uno de los pilares del bienestar y de la competitividad que tiene nuestro campo y desde el PP vamos a defenderla donde haga falta y como haga falta", se ha comprometido.

Azcón ha asegurado "comprender" la protesta de los agricultores y ganaderos que este viernes colapsa el centro de Zaragoza ante una situación que considera que "no es justa" por el incremento de costes y la competencia desleal que afectan a los profesionales del sector, "unos problemas que vienen sufriendo desde hace años y que tienen que acabar".

El cabeza de lista ha abordado esta cuestión en el primer acto de la campaña electoral que ha tenido por escenario las obras de unas viviendas de alquiler asequible para jóvenes en Zaragoza.

Azcón, que ha estado arropado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, varios consejeros de su gobierno así como representantes de los populares en la provincia de Zaragoza y el eurodiputado Borja Giménez Larraz, se ha comprometido a no respaldar ningún acuerdo que perjudique al campo aragonés.

Así, ha asegurado que no dará su apoyo "a ningún tratado que no tenga cláusulas de salvaguarda, que no cuente con las necesarias ventajas para nuestros agricultores, que elimine el exceso de tramitación y de burocracia".

Y en un momento en el que planea la amenaza de que el presupuesto que la UE dedica a la PAC se vea recortado en un 20%, ha asegurado que su partido en Europa exigirá que se incremente la política agraria común en 45.000 millones de euros: "Como yo he hecho como presidente de Aragón yéndome a Bruselas a hablar con el comisario de Agricultura a exigirle que la política agraria común no se toca".

