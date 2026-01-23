Antonio Canales regresa a 'GH DÚO'

Después de tener que abandonar 'GH DÚO' el pasado martes por la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes, el programa ha anunciado a través de sus redes sociales Antonio Canales se reencontrará de nuevo con sus compañeros el próximo domingo.

"Tras sufrir un duro trance personal que le llevó a tener que abandonar el concurso, las puertas de GH Dúo volverán a abrirse este domingo para acoger el regreso de uno de sus grandes protagonistas, Antonio Canales, quien se sumará a la convivencia como concursante de pleno derecho. Será a las 22.00H en una nueva entrega de 'GH DÚO. Cuentas Pendientes' con @ionaramendiurrestarazu en @telecincoes", ha escrito el programa en redes sociales.

En el día de ayer, Canales se 'colaba' de nuevo en la casa para enviarles un mensaje a sus compañeros: "Hola chicos, aquí estoy, cuánto os echo de menos, cuánto os quiero", comenzaba diciendo visiblemente emocionado. "Como ya sabéis tuve que abandonar la casa por motivos personales", continuaba explicando sin entrar en detalles y se despedía con un enigmático mensaje que deja abierta la posibilidad de que se reincorpore al concurso: "Pronto os lo contaré, ojalá veros pronto".

Tras sus palabras, se empezó a especular en redes sociales sobre la posible vuelta del artista al concurso. Hoy, ya es un hecho. Será el próximo domingo cuando Antonio se reencuentre con sus compañeros y siga con su aventura en la casa de Tres Cantos.