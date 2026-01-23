Agencias

Antonio Canales regresa a 'GH DÚO'

Guardar

Después de tener que abandonar 'GH DÚO' el pasado martes por la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes, el programa ha anunciado a través de sus redes sociales Antonio Canales se reencontrará de nuevo con sus compañeros el próximo domingo.

"Tras sufrir un duro trance personal que le llevó a tener que abandonar el concurso, las puertas de GH Dúo volverán a abrirse este domingo para acoger el regreso de uno de sus grandes protagonistas, Antonio Canales, quien se sumará a la convivencia como concursante de pleno derecho. Será a las 22.00H en una nueva entrega de 'GH DÚO. Cuentas Pendientes' con @ionaramendiurrestarazu en @telecincoes", ha escrito el programa en redes sociales.

En el día de ayer, Canales se 'colaba' de nuevo en la casa para enviarles un mensaje a sus compañeros: "Hola chicos, aquí estoy, cuánto os echo de menos, cuánto os quiero", comenzaba diciendo visiblemente emocionado. "Como ya sabéis tuve que abandonar la casa por motivos personales", continuaba explicando sin entrar en detalles y se despedía con un enigmático mensaje que deja abierta la posibilidad de que se reincorpore al concurso: "Pronto os lo contaré, ojalá veros pronto".

Tras sus palabras, se empezó a especular en redes sociales sobre la posible vuelta del artista al concurso. Hoy, ya es un hecho. Será el próximo domingo cuando Antonio se reencuentre con sus compañeros y siga con su aventura en la casa de Tres Cantos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Sony lanza un innovador dispositivo auditivo que permite disfrutar de audio de alta definición y permanecer atento al entorno, gracias a tres opciones de escucha, batería de larga duración, resistencia al agua y funciones avanzadas para llamadas y personalización

Sony presenta los auriculares LinkBuds

Un equipo de Oxford diseña proteínas con capacidad cuántica, abriendo una nueva frontera en la biotecnología

Científicos británicos crean moléculas capaces de detectar señales magnéticas y ondas de radio en organismos vivos, una hazaña que abre el camino a innovadoras soluciones médicas, como la localización precisa de tumores o la administración personalizada de fármacos

Un equipo de Oxford diseña

Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Dos hermanas enfrentan profundas diferencias personales y sociales en una novela que entrelaza pasión, sacrificio y lucha de clases durante la Revolución de Asturias, donde la autora explora cómo las presiones históricas y familiares ponen a prueba todo vínculo afectivo

Mayte Uceda aborda la fuerza

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

Antoine Griezmann se lesiona el

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Impulsan una campaña digital para rendir homenaje a la respuesta altruista tras la tragedia ferroviaria en Córdoba, buscando reconocimiento público y permanente que destaque la actitud ejemplar de la población durante una de las jornadas más difíciles recientes

Más de 10.000 firmas en