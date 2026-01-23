Agencias

Anabel Pantoja y David Rodríguez, su reacción a la ampliación de su investigación judicial

El pasado martes el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) comunicaba a través de un comunicado su decisión de que la investigación judicial a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones que presuntamente presentaba su hija Alma cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el 9 de enero de 2025, se prorrogue seis meses más para intentar esclarecer los hechos y determinar si hay indicios de que hubo una posible negligencia por parte de la influencer y su novio -por lo que se enfrentarían a un juicio acusados de un delito de maltrato infantil-, o si por el contrario se archiva la causa.

"Al cumplirse este miércoles un año de la incoación de diligencias previas, les informamos de que la autoridad judicial al frente de la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha prorrogado por seis meses la investigación iniciada el pasado 21 de enero de 2025 por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia por supuesto maltrato a una bebé" ha comunicado el TSJ de Canarias.

Una ampliación en la investigación judicial -que respondería a un seguimiento médico a la pequeña para ver si tiene alguna secuela de lo que habría supuesamente provocado su ingreso hospitalario- sobre la que no habrían informado a Anabel y a David, como ha asegurado Leticia Requejo en 'El tiempo justo'.

"Llama la atención que a pesar de que el TSJ confirmara que la jueza amplia esa prórroga por presunto maltrato hacia la pareja, la reacción de ellos, que hoy mismo han compartido con su círculo más cercano llama la atención. Os va a dejar fríos. Según Anabel y David nadie les ha comunicado esta noticia. Ni a ellos ni a su propio abogado" ha revelado la colaboradora, apuntando que a pesar de este varapalo la sobrina de Isabel Pantoja y el fisioterapeuta "están tranquilos y confiados en lo que pueda pasar. Siguen esperando a ver qué pasa con las pruebas que ellos presentaron en su momento".

