Al menos cinco muertos en un atentado suicida durante una boda en Pakistán

Al menos cinco personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un atentado suicida que ha tenido lugar este viernes por la noche durante una boda en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, en el noroeste del país, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La explosión ha ocurrido durante la celebración de una boda en la residencia de un miembro de un 'comité de paz', ubicada en el distrito de Dera Ismail Jan. La Policía local ha confirmado al diario 'Dawn' que se trata de un atentado suicida.

El portavoz del servicio de rescate regional, Bilal Ahmed Faizi, que ha proporcionado el balance de víctimas, ha explicado que la operación de rescate continúa --porque se ha derrumbado el techo de la sala-- y que hasta el lugar de los hechos se han trasladado siete ambulancias y un vehículo de Bomberos.

Las autoridades regionales han condenado "enérgicamente" lo ocurrido y ha solicitado un informe al inspector general de la Policía, ordenando también a las fuerzas de seguridad que investiguen el incidente e identifiquen a los responsables.

Los 'comités de paz' están integrados por altos cargos tribales que se oponen al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, llegando a estar integrados por antiguos miembros de la formación que abandonaron sus filas, por lo que han sido objetivo de ataques por parte de la organización armada.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.