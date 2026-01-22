Tribunal falla en contra de Repsol en su arbitraje con Venture Global por contrato de suministro de GNL

Venture Global defendió ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que otro tribunal arbitral respaldó plenamente sus actuaciones en los contratos de suministro de gas natural licuado (GNL) vinculados a la planta Calcasieu Pass, argumentando que “múltiples procedimientos” han confirmado el cumplimiento firme y sin excepciones de los acuerdos suscritos, según informó Europa Press. Esta posición se vio reforzada con el reciente laudo emitido este miércoles por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que rechazó la reclamación presentada por Repsol por supuestos incumplimientos en la entrega de cargamentos.

De acuerdo con Europa Press, el arbitraje internacional iniciado por Repsol en 2023 surgió tras la decisión de la empresa estadounidense de no garantizar las entregas desde su planta en Louisiana, operativa desde 2022, alegando cuestiones técnicas. El fallo de la CCI avaló la postura de Venture Global, sentenciando que la compañía se comportó como un “operador razonable y prudente” y, en consecuencia, desestimó en su totalidad las exigencias de compensación que la firma española había reclamado.

La disputa tiene origen en un acuerdo firmado en septiembre de 2018, cuando Repsol y Venture Global LNG pactaron la adquisición de un millón de toneladas anuales de GNL durante dos décadas, a partir del funcionamiento comercial de la planta Calcasieu Pass. El inicio de las operaciones se produjo en 2022, después de la decisión final de inversión que permitió la construcción de la instalación de exportación en Estados Unidos. Según consignó Europa Press, el objetivo de Repsol era fortalecer su abastecimiento de gas durante ese periodo, estableciendo los términos para garantizar el suministro desde el arranque efectivo de la planta.

Venture Global justificó los problemas en la entrega de ciertos cargamentos atribuyéndolos a dificultades técnicas detectadas en la etapa inicial de su infraestructura. Estas complicaciones llevaron a la compañía a no asegurar todas las entregas comprometidas hasta varios años después del arranque de la planta. Como consecuencia de estas acciones, Repsol optó por recurrir al arbitraje internacional, buscando una compensación por el presunto incumplimiento.

El medio Europa Press informó que la resolución de la CCI representa un revés para la energética española, que no obtendrá resarcimiento económico por este proceso arbitral. La conclusión de este laudo llega en un contexto en el que otras multinacionales, como Shell, BP, Galp y Edison, han presentado litigios similares contra Venture Global ante diferentes jurisdicciones. En el caso de BP, Europa Press detalló que la compañía británica sí logró el pasado octubre un resultado favorable en un proceso comparable, lo que demuestra la multiplicidad de frentes legales abiertos alrededor de los contratos de Venture Global.

Tras la decisión de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, fuentes internas de Repsol confirmaron a Europa Press que se encuentran en proceso de analizar el contenido detallado del laudo, con el objetivo de determinar los pasos a seguir. La compañía española evalúa actualmente sus opciones dentro del marco legal permitido para responder al fallo desfavorable.

El medio también destacó que para la firma estadounidense, la confirmación del fallo a su favor contribuye a fortalecer su imagen como proveedor fiable en el sector del gas natural licuado, mientras insiste en haber respetado los términos "claros y mutuamente acordados de sus contratos a largo plazo". Esta posición busca distinguir su situación legal en la controversia con Repsol respecto de otros procesos abiertos por diferentes multinacionales del sector energético.

La controversia entre Repsol y Venture Global forma parte de una serie de litigios que reflejan la complejidad de los acuerdos internacionales en el comercio de GNL y los desafíos asociados a la puesta en marcha y el cumplimiento de los grandes contratos a largo plazo. La resolución del arbitraje en contra de la compañía española agrega un nuevo antecedente a las disputas surgidas del megaproyecto Calcasieu Pass, cuya entrada en operaciones en 2022 marcó un cambio relevante en la distribución y exportación de gas desde Estados Unidos a clientes internacionales.