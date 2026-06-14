HRW denuncia que Qatar está expulsando a líderes de la minoría bahaí sin posibilidad de apelar la decisión

Human Rights Watch (HRW), organización especializada en el seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha denunciado este domingo que las autoridades de Qatar han ordenado desde el pasado mes de marzo la expulsión de al menos cuatro destacados líderes de la minoría religiosa bahaí, que no tienen posibilidad de apelar estas decisiones.

La comunidad bahaí denuncia una histórica campaña de persecución por parte de las autoridades de Qatar. Sus seguidores también son discriminados con frecuencia en Egipto, Yemen e Irán.

Uno de estos casos se refiere a un miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahaíes en Qatar, un órgano electo que se ocupa de los asuntos de esta comunidad en el país. Su mujer, afectada también por esta decisión, nació y se crió en Qatar de padres iraníes y residente de toda la vida en el país, y miembro adjunto de la junta directiva.

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Human Rights Watch ha documentado "un aumento significativo de la persecución contra los bahaíes desde el inicio del conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán".

"Las autoridades de Qatar han buscado apoyo y simpatía externos al ser blanco de ataques iraníes, mientras continúan su represión", ha lamentado el subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch, Michael Page.

"Las deportaciones de bahaíes por parte de Qatar desarraigarán a familias y las separarán", ha añadido.