Ter Stegen: "Vengo al Girona con la intención y las ganas de jugar y competir"

La salida de Marc-André ter Stegen del FC Barcelona, marcada por una despedida emotiva después de casi doce temporadas, ha llevado al arquero alemán a sumarse a las filas del Girona FC en una operación de cesión que busca satisfacer su deseo de continuidad sobre el terreno de juego y mantener sus opciones de protagonismo a nivel de clubes y selección. De acuerdo con la información publicada por el medio que detalló su presentación oficial, Ter Stegen expresó que necesitaba volver a sentirse protagonista y estar al frente del equipo, especialmente después de haber pasado por una lesión que condicionó su participación.

Según consignó el medio original, Ter Stegen manifestó durante el evento su satisfacción y motivación ante este nuevo desafío profesional, indicando que llega "con la intención y las ganas de jugar y de competir", objetivo que considera esencial en esta etapa de su carrera. El futbolista subrayó que su decisión de integrarse al Girona estuvo influida por el estilo de juego propuesto por el técnico Míchel Sánchez, un esquema con el que siente plena identificación y al que espera aportar desde su experiencia y técnica como guardameta. Además, reconoció que la operación para concretar su llegada no resultó sencilla, pero celebró el hecho de que, tras el esfuerzo conjunto de las partes implicadas, su incorporación resultó beneficiando tanto para el club catalán como para el propio Barcelona.

Durante su intervención, Ter Stegen afirmó que busca integrarse lo más pronto posible a la dinámica del vestuario y empezar a competir al máximo nivel desde el primer día. Reportó el medio que el arquero remarcó la importancia de adaptarse a las expectativas y el modelo futbolístico del equipo y calificó como fundamental la actitud de compromiso total: “Tenemos que entender que hay que dejarnos el alma en el campo para conseguir cada punto y cada victoria”. Sobre la competencia interna, se refirió específicamente a la situación de Paulo Gazzaniga, quien fue titular en campañas anteriores, reconociendo el respeto por la trayectoria de su colega y valorando la cordialidad en el recibimiento de los demás porteros, a pesar de lo que definió como una situación compleja.

El contacto inicial con el entrenador Míchel Sánchez también recibió una atención destacada en la jornada. Según publicó el mismo medio, Ter Stegen relató que tuvo interés en saber de primera mano qué esperaba el técnico de su incorporación. Calificó a Míchel como alguien completamente apasionado por el fútbol, una actitud que considera indispensable en el entorno profesional y que refuerza su entusiasmo por integrarse plenamente al grupo. Sobre su posible participación en el próximo partido oficial, el lunes ante el Getafe en LaLiga EA Sports, aclaró que se está preparando minuciosamente para estar disponible al cien por cien si el entrenador así lo requiere.

En cuanto al impacto emocional de su salida del FC Barcelona, el alemán reconoció en sus declaraciones al medio la dificultad de esa etapa, explicando que le resulta duro hablar del tema debido al peso de los recuerdos acumulados como capitán y referente durante casi doce años. Resaltó que siempre intentó representar al club con profesionalidad y respeto por el escudo y que la necesidad de recuperar la continuidad en el campo fue decisiva para aceptar el cambio de aires. Además, mencionó como objetivo personal la necesidad de sumar minutos y mantenerse a un alto nivel de competencia de cara al Mundial 2026 con la selección alemana.

Desde la dirigencia del Girona, el presidente Delfí Geli puso en valor lo que representa la llegada del guardameta alemán, asegurando que se trata de un símbolo del crecimiento institucional del club. "Marc representa el espíritu del Girona, el de querer crecer, ser mejor y mantenerse en la élite del fútbol nacional y europeo", afirmó, según el medio que cubrió la presentación. El director deportivo Quique Cárcel añadió que la elección de Ter Stegen por Girona constituye un "auténtico lujo" y agradeció al FC Barcelona la actitud para concretar la operación, resaltando que el perfil del portero alemán se adapta perfectamente a la propuesta futbolística que busca la entidad, lo que motivó al club a actuar con rapidez cuando surgió la posibilidad de su fichaje.

El contexto de la operación incluye también el deseo compartido por el jugador, el cuerpo técnico y la directiva de que la integración y la competitividad sean inmediatas, tanto en el vestuario como en la cancha. La política de fichajes de Girona y la visión de consolidarse en la élite del fútbol español se cruzan con los propósitos individuales del internacional alemán, que aspira a reencontrar la continuidad perdida en Barcelona y a contribuir al proyecto deportivo bajo la conducción de Míchel Sánchez. Según relató el medio, tanto el agradecimiento hacia quienes facilitaron la operación como la voluntad de adaptación y el respeto por sus nuevos compañeros figuran en el primer plano de las declaraciones de Ter Stegen en su llegada a Montilivi.

En suma, el paso de Ter Stegen al Girona FC, tras una etapa al frente de la portería del Barcelona, supone una nueva oportunidad para el jugador en el tramo definitivo de la temporada, así como un nuevo capítulo en la apuesta institucional del Girona por reforzar su plantilla y mantener el impulso competitivo en la Primera División española. Tanto el cuerpo técnico como la directiva y el propio futbolista han concordado, según expuso el medio, en la importancia de sumar esfuerzos, potenciar el ambiente de equipo y asumir los retos deportivos con máxima dedicación y profesionalismo.