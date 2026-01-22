Siria eleva a once los militares muertos en presuntos ataques de las FDS en el noreste del país

El acuerdo que prevé la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en los ministerios de Defensa e Interior de Siria contempla, además, que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, proponga un candidato para el puesto de viceministro de Defensa y para la gobernación de Hasaka, según informó el medio. Esta medida busca la incorporación de los mandos kurdo-árabes a las estructuras estatales sirias y supone, en la práctica, la disolución de las instituciones de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES), que hasta la fecha mantenía el control administrativo y militar de Hasaka, una provincia de mayoría kurda.

De acuerdo con la información recogida por la agencia estatal siria de noticias y otros reportes citados por medios internacionales, el número de militares sirios fallecidos en ataques atribuidos a las FDS asciende a once. El Ministerio de Defensa sirio detalló que ocho soldados murieron en Al Yarubiyá, un área próxima a la frontera con Irak, mientras que dos perdieron la vida en el monte Abdul Aziz, ambos enclaves en la provincia de Hasaka. El resto de las víctimas se registró en Sarrin, una localidad cercana a la frontera con Turquía y ubicada al sur de Kobane, en la provincia de Alepo.

Según publicó la agencia estatal citando al ministerio, más de 25 soldados resultaron heridos en los hechos. Las autoridades sirias han denunciado que las fuerzas kurdo-árabes han atacado posiciones gubernamentales más de 35 veces durante la primera jornada de tregua que ambas partes se habían comprometido a mantener.

El medio especificó que, previamente, el Gobierno sirio había informado la muerte de siete militares a raíz de un ataque con drones en las inmediaciones del paso fronterizo de Al Yarubiyá. En ese punto, las autoridades localizaron una instalación destinada a la fabricación de explosivos, mientras que al menos 20 uniformados sufrieron heridas en la misma ofensiva.

Las Fuerzas Democráticas Sirias han respondido rechazando enérgicamente las acusaciones emitidas por el Ejecutivo de Damasco. En un comunicado citado por la prensa, las FDS aseguraron que sus tropas “no tuvieron actividad militar en esa zona ni llevaron a cabo ninguna operación de este tipo”. Añadieron que la explosión se debió a “un accidente durante el transporte de municiones entre facciones de Damasco” y subrayaron: “Nuestras fuerzas no tienen ninguna relación con este hecho”.

El intercambio de acusaciones se produce tras la reciente orden del presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, que otorgó un plazo de cuatro días a las fuerzas kurdo-árabes para acordar un plan de integración administrativa y militar en el Estado en la provincia de Hasaka. Según detalló el medio, en virtud de este entendimiento no se permitiría la presencia de fuerzas sirias en localidades controladas por kurdos. Mientras tanto, liderazgos de las FDS podrán sumarse a la estructura militar y gubernamental nacional si cumplen con los trámites establecidos.

El domingo, el Gobierno sirio anunció públicamente un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles bajo control de la AANES en los organismos centrales nacionales. Este movimiento supone la disolución oficial de la administración semiautónoma a cambio de la inclusión de algunos líderes de las FDS en las Fuerzas Armadas centrales, como apuntó el reporte.

En paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reclamó el miércoles a todas las partes en Siria respetar la tregua y avanzar en la implementación del último acuerdo, según palabras recopiladas en una rueda de prensa por su portavoz adjunto, Farhan Haq. El mensaje subraya el llamado a evitar la escalada de combates y a mantener el compromiso adquirido durante las negociaciones.

Consultado sobre la situación de las prisiones en el noreste de Siria tras los movimientos recientes, incluyendo la liberación de presos afiliados a Estado Islámico y las denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad sirias contra población kurda, el portavoz del secretario general afirmó que la organización continuará señalando estas cuestiones a la comunidad internacional “por medio de la labor de nuestro enviado especial, Geir Pedersen”. Haq insistió, según consta en la transcripción oficial, en que “la protección de los civiles debe seguir siendo primordial”.

El vocero añadió que “todas las partes tienen la clara responsabilidad de evitar acciones que puedan poner en peligro a los civiles, exacerbar las tensiones o provocar nuevos desplazamientos”. También enfatizó la expectativa de Naciones Unidas de que “todas las partes, incluidas las de la región, trabajen para garantizar que se respeten los acuerdos actuales y que se protejan los derechos, la seguridad y la dignidad de todas las poblaciones”.

Agencias internacionales siguieron detallando la complejidad del escenario, que combina tensiones entre el Ejecutivo sirio y las fuerzas kurdo-árabes, acusaciones cruzadas sobre la autoría y la naturaleza de los ataques, así como la presión por parte de actores externos e internos para hacer cumplir la tregua. La información disponible coincide en señalar que el proceso de integración institucional entre las autoridades de Damasco y los mandos locales kurdos representa un giro relevante dentro del marco actual del conflicto sirio, marcado por el control territorial fragmentado y la intervención de múltiples actores.