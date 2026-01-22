Oliver Laxe, "tranquilo" tras sus dos nominaciones al Oscar: "Competimos con dinosaurios. No hay nada que perder"

La presencia del filme 'Sirat' en los Premios Óscar ha sido interpretada por su director, Oliver Laxe, como una muestra del nivel alcanzado por la industria cinematográfica nacional, al tiempo que, según declaraciones recogidas por Europa Press, destaca el carácter inesperado y satisfactorio del reconocimiento internacional. El cineasta gallego ha subrayado que, pese a que su obra compite en dos apartados importantes, Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, la experiencia representa una oportunidad para proyectar el talento local en el contexto global, y considera la selección ya como un hito significativo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Laxe se expresó ante los medios en una rueda de prensa celebrada en el Edificio Telefónica de Madrid, después de seguir en directo el anuncio de la nominación. En ese marco, el director explicó que su postura es de absoluta serenidad y no percibe presión adicional por participar en la entrega de premios estadounidenses, pues valora sobre todo el impacto que supone para el cine español tener presencia en estos galardones. “Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios”, afirmó el realizador, en alusión a los recursos y magnitudes de las otras producciones nominadas.

Según reportó Europa Press, Laxe señaló que, al compararse con otras películas candidatas, la diferencia en escala y presupuesto resulta evidente. Aun así, manifestó que la satisfacción por la nominación radica en afrontar el reto sin sentir que existe algo que perder. “No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros”, indicó el director, al referirse a la experiencia de optar a los premios más relevantes de la industria cinematográfica mundial.

El director gallego extendió, según consignó Europa Press, el sentido de logro más allá del equipo directo de 'Sirat'. Laxe puntualizó que se trata de un éxito compartido con todo el sector audiovisual español, y defendió la madurez y diversidad del cine nacional: “Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es”.

Europa Press detalla que Laxe mencionó también el apoyo recibido desde que su trayectoria internacional despegó con su primer premio relevante en Cannes. El director expresó gratitud por la emoción y mensajes positivos transmitidos desde entonces y remarcó que cada avance es motivo de celebración tanto dentro como fuera del equipo de la película. Para Laxe, el paso dado por 'Sirat' refuerza la visibilidad del cine español y, a su vez, ofrece un estímulo para otros profesionales del sector.

Por otra parte, la doble nominación en categorías tan destacadas como Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, según describió el propio Laxe en la rueda de prensa, constituye una oportunidad para confirmar la pluralidad de propuestas que ofrece la cinematografía española y el reconocimiento de un trabajo de largo recorrido. El director reiteró en sus declaraciones recogidas por Europa Press la idea de que el mayor premio ya se ha conseguido: la posibilidad de representar a la industria y contribuir a la proyección del talento nacional en el panorama internacional.

En su intervención ante los medios, Laxe hizo hincapié en que el recorrido hasta este punto no estaba motivado inicialmente por la búsqueda de premios, sino por el deseo de hacer cine desde el interés artístico y colectivo, según puntualizó Europa Press. “Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus”, manifestó el director, ratificando su postura de afrontar el proceso de los Óscar desde una perspectiva distendida y celebratoria.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la rueda de prensa de Oliver Laxe abordó la relevancia que este reconocimiento supone para el conjunto de cineastas y trabajadores del sector audiovisual en España. El director concluyó su intervención animando a que sus colegas interpreten el logro de 'Sirat' como un impulso colectivo y un reflejo del estado actual de la industria nacional.