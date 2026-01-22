Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un complejo hotelero de lujo de nueva construcción en República Dominicana

El proyecto Paradius Miches establece su localización estratégica a una hora y media en coche del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), lo que constituye un elemento relevante para el acceso de visitantes y para el desarrollo comercial del turismo en la región. Esta distancia busca favorecer la llegada de turistas internacionales y nacionales al nuevo resort, diseñado para responder no solo a la demanda vacacional sino también a la organización de eventos y reuniones, consolidando así la conectividad del destino. El anuncio principal corresponde a la asociación entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana, quienes han formalizado en Fitur 2026 la creación del complejo hotelero Paradius Miches, que implicará la construcción de un establecimiento de lujo con 600 habitaciones en la zona de Miches, República Dominicana.

Según informó Meliá Hotels International a través de un comunicado divulgado por el medio, el futuro complejo Paradius Miches se convertirá en el undécimo establecimiento de la cadena en el país caribeño, una cifra que engloba tanto los hoteles en funcionamiento como aquellos en las fases previas de apertura. En el diseño de este nuevo activo, la empresa ha priorizado una oferta diversificada de habitaciones con distintas tipologías, dirigidas a satisfacer tanto el turismo familiar como el segmento exclusivo para adultos, lo que amplía el rango de público objetivo y busca fortalecer la competitividad de la región en materia de alojamiento de alto nivel.

El medio detalló que la infraestructura del resort incorporará áreas gastronómicas variadas, múltiples piscinas y espacios de bienestar que incluirán servicios de spa. Además, el proyecto contempla instalaciones específicas para atender reuniones y eventos profesionales, lo que lo posiciona como una alternativa multidimensional dentro del sector turístico dominicano. Fuentes de Meliá Hotels International destacaron que estos elementos están diseñados para responder a las tendencias actuales en hospitalidad e incrementar el atractivo del destino para diferentes perfiles de viajeros.

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de la compañía hotelera, comunicó durante Fitur 2026 la voluntad estratégica de Meliá de fortalecer su presencia en República Dominicana, explicando que la suma de este nuevo complejo y los otros proyectos en desarrollo materializará una red de once establecimientos en el país. Según publicó el medio, Escarrer subrayó que este movimiento responde al deseo de expandir su huella en uno de los mayores polos turísticos del Caribe, en consonancia con la evolución del sector en la región y el crecimiento de la demanda por estancias de carácter premium.

Por su parte, Frank Elías Rainieri, director ejecutivo de Grupo Puntacana, valoró el lanzamiento del proyecto como una inversión significativa dentro del sector hotelero, con el objetivo de consolidar la posición de República Dominicana como destino relevante para el capital internacional. Según consignó el medio, Rainieri resaltó que el Paradius Miches elevará los estándares de oferta en la industria local y contribuirá al desarrollo económico del área de Miches, atrayendo nuevos proyectos y fomentando la dinamización de la economía gracias al flujo turístico y a la generación de empleos.

El medio también destacó que la localización del nuevo resort cumple un papel clave dentro de la estrategia comercial, ya que la cercanía con el Aeropuerto de Punta Cana facilita la llegada y salida de turistas, una condición esencial para el índice de ocupación esperado y la consolidación de la inversión a largo plazo. La infraestructura de transporte y la conectividad de la zona figuran entre los factores contemplados por ambas empresas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

El Paradius Miches, producto de la colaboración entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana, contempla la integración de experiencias adaptadas a distintos públicos, mediante una oferta de bienestar, gastronomía y servicios asociados al turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Según detalló el comunicado recogido por el medio, la apertura de este complejo refuerza la tendencia de inversión internacional en destinos caribeños que buscan innovar y ampliar las opciones para viajeros que priorizan el lujo y la personalización en su estancia.

La construcción y posterior operación del resort tendrán implicaciones directas en el desarrollo inmobiliario y turístico local, ya que el aumento de la oferta hotelera también impulsa la creación de infraestructura complementaria y la formación de personal cualificado en servicios turísticos. Según informó el medio, tanto Meliá Hotels International como Grupo Puntacana manifestaron su interés en mantener una colaboración a largo plazo para potenciar la marca destino de República Dominicana, apostando por inversiones de alto impacto y nuevas oportunidades de crecimiento para el sector.