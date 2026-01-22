Marlaska comparece esta tarde con el jefe de Criminalística de Guardia Civil para informar sobre Adamuz

La localización de una pieza de aproximadamente diez toneladas, correspondiente al bogie de un tren siniestrado y hallada a unos 300 metros de las vías tras caer por un terraplén hasta un arroyo, marca uno de los momentos clave en los trabajos recientes tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. El Ministerio del Interior ha detallado que este hallazgo fue posible gracias al empleo de drones equipados con sistemas de infografía forense 3D, una de las herramientas desplegadas desde el día del accidente para apoyar tanto la inspección de los restos como las labores de búsqueda de desaparecidos.

Según informó Europa Press, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrecerá este jueves a las 17:00 horas una comparecencia conjunta con el jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez. El encuentro con los medios se celebrará en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, y tiene como objetivo explicar los operativos policiales y forenses activados tras el accidente que tuvo lugar el pasado domingo a las 19:45 en Adamuz.

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, señaló el miércoles que todavía restaba por localizar a dos personas que formaban parte del pasaje del tren Alvia accidentado. La Guardia Civil mantiene abiertas las tareas de rastreo para dar con el paradero de estos desaparecidos, cuyas desapariciones figuran en el listado de las 45 denuncias activas derivadas del siniestro, consignó Europa Press.

Los operativos en la zona comprenden actuaciones tanto en los propios restos de los trenes —los modelos Iryo y Alvia— como en los alrededores próximos a las vías. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las primeras inspecciones no permitieron dar con los dos ocupantes cuyo paradero continúa sin esclarecerse. El despliegue se apoya en recursos técnicos avanzados, incluyendo la intervención del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística de la Guardia Civil, guías caninos, así como perros de búsqueda entrenados para localizar personas entre restos y zonas de difícil acceso.

La actuación de los equipos también incluye recorridos sistemáticos y exhaustivos del perímetro afectado, así como la evaluación de los restos de los coches dañados. Un video difundido por la Guardia Civil muestra parte de estas operaciones, en las que además se observa el trabajo continuo de los guías caninos identificando posibles indicios entre los escombros y la maleza colindante, detalló Europa Press.

Tras cuatro días desde el accidente, los esfuerzos de localización se han extendido a zonas de difícil acceso, teniendo en cuenta que la violencia del impacto provocó la dispersión de fragmentos de los vehículos y de pertenencias personales a varios cientos de metros del lugar principal del siniestro. Los drones utilizados por los agentes han permitido cartografiar y documentar detalladamente tanto la ubicación de piezas de gran peso, como la mencionada de diez toneladas del bogie, como otros restos relevantes para la investigación.

El Ministerio del Interior comunicó que todas las acciones realizadas en la investigación y búsqueda se encuentran coordinadas desde la Dirección General de la Guardia Civil, cumpliendo protocolos de seguridad y apoyo a las familias de los afectados. Las unidades especializadas de Criminalística han desempeñado tareas complementarias, colaborando en la reconstrucción de los hechos y en la documentación técnica de la escena, reportó Europa Press.

Las investigaciones sobre las causas del accidente y la identificación plena de las víctimas prosiguen bajo supervisión judicial y policial. Según expresó la Guardia Civil en sus comunicaciones, la prioridad del dispositivo sigue centrada en completar el listado de desaparecidos y garantizar la recogida correcta de pruebas sobre el terreno. Mientras, la atención pública y mediática se centra en los resultados de la rueda de prensa programada para la tarde de este jueves, en la que se espera que Grande-Marlaska y Domínguez aclaren los avances y desafíos afrontados por los equipos desplegados en el área de Adamuz, informó Europa Press.