La Fundación Sandra Ibarra abre las votaciones de la VI edición de las distinciones 'Dama de la Lámpara'

La Fundación Sandra Ibarra ha anunciado la apertura del plazo para votar en la VI edición de las distinciones 'Dama de la Lámpara' Florence Nightingale, unos reconocimientos a la enfermería oncológica en los que la voz protagonista es la de los pacientes.

De este modo, hasta el 19 de abril, pacientes y supervivientes de cáncer, así como sus familiares y cuidadores, podrán votar a través de la web de la Fundación Sandra Ibarra a aquellas enfermeras oncológicas de hospitales públicos y privados, tanto pediátricos como de adultos, que hayan marcado la diferencia en su proceso oncológico por su labor humana y social.

Estas distinciones buscan poner en valor una rama de la enfermería clave en el acompañamiento, el cuidado y el apoyo a los pacientes con cáncer, tanto durante los tratamientos como en la etapa posterior, en la que aparecen otras necesidades, y representan un colectivo clave en la necesaria humanización de la sanidad.

Además de reconocer de forma especial a las enfermeras más votadas por los pacientes en tres categorías distintas, estas distinciones suponen también un homenaje al trabajo colectivo de las unidades de enfermería, "cuyo compromiso diario resulta esencial en el abordaje integral del cáncer", apuntan desde la organización.

La ceremonia de entrega de las VI Distinciones 'Dama de la Lámpara' Florence Nightingale tendrá lugar el 6 de mayo a las 18.00 horas en el Ateneo de Madrid, en un acto que reunirá a representantes del sector sanitario, académico e institucional, así como a pacientes y supervivientes.