IU responde a Trump que España no admite más gasto militar y quiere incluso que no llegue al 2% sobre el PIB

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), expresó en una comunicación pública su rechazo a cualquier aumento en el presupuesto destinado a armamento y defensa, y subrayó que su formación trabajará activamente para que el gasto militar de España ni siquiera alcance el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Según informó la agencia Europa Press, Santiago emitió estas declaraciones poco después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, instara a España a elevar su inversión en defensa, manifestando que abordaría el asunto con las autoridades del país debido a lo que considera un compromiso insuficiente en el marco de la OTAN.

El dirigente de IU utilizó la red social X (anteriormente Twitter) para transmitir su postura, dirigiéndose directamente a Trump y destacando que "España no admite ni el 5% ni el 3,5% del PIB en armas. Ese dinero lo destinaremos a mejorar la vida de nuestra gente. Pelearemos para que el gasto no llegue ni al 2%". El medio Europa Press detalló que este mensaje se produce en un contexto de debate internacional por las exigencias estadounidenses a los países miembros de la OTAN para que incrementen su presupuesto en materia de defensa, una demanda reiterada por Trump durante sus declaraciones recientes.

Según consignó Europa Press, el mandatario estadounidense declaró el jueves que tiene intención de dialogar con las autoridades españolas sobre la necesidad de aumentar el gasto militar nacional, haciendo hincapié en que España es actualmente el único miembro de la alianza que, a su juicio, no ha mostrado una voluntad clara de elevar su presupuesto militar, conforme a los objetivos fijados por la OTAN. Trump marcó una diferencia entre la situación de España y la de otros países de la alianza, y afirmó que insistirá en ese punto durante los encuentros bilaterales previstos.

De acuerdo con Europa Press, el compromiso acordado en la OTAN establece que todos los países miembros deben destinar al menos un 2% de su PIB al presupuesto de Defensa. Esta ratio surge de los acuerdos alcanzados en las cumbres de la organización, en la búsqueda de una mayor equidad en el reparto de responsabilidades y recursos dentro de la alianza atlántica. No obstante, el portavoz de IU manifestó que su grupo político se opondrá a cualquier intento de incrementar el presupuesto militar nacional hasta ese nivel.

La posición expresada por Enrique Santiago retoma el histórico debate sobre la asignación de recursos públicos en España, focalizando el argumento en la necesidad de priorizar políticas de bienestar social sobre el refuerzo del gasto militar. De acuerdo con Europa Press, Santiago remarcó que la preferencia de IU es utilizar los fondos estatales para mejorar las condiciones de vida de la población y no para elevar el gasto en defensa, manteniendo así una postura de oposición frente a las presiones internacionales en esa materia.

Las palabras del portavoz de IU no solo reflejan el sentir de su agrupación política en el Parlamento, sino también la postura de parte de la izquierda española frente al incremento de los recursos destinados a armamento, en el contexto de las presiones provenientes de Estados Unidos y de la política de defensa de la OTAN. Según publicó Europa Press, el debate cobra relevancia tras las recientes declaraciones de Trump, quien ha intensificado su campaña para que los aliados de la organización militar atlántica cumplan su compromiso de aumentar el presupuesto militar.

En sus intervenciones, Santiago reiteró la intención de IU de oponerse en el Congreso a cualquier propuesta que busque elevar el gasto militar, considerando que un incremento podría afectar la inversión en programas sociales y otras áreas prioritarias. Europa Press reportó que la argumentación del portavoz de IU se centra, además, en la idea de que la política de defensa debe estar supeditada al bienestar y las necesidades directas de la ciudadanía española.

Según los datos proporcionados por Europa Press, hasta la fecha el presupuesto español destinado a defensa no alcanza el umbral del 2% del PIB fijado como meta por la OTAN. Frente al llamado de Trump a equiparar el esfuerzo de otros socios europeos de la alianza, la reacción de algunas formaciones políticas, como IU, ha sido contraria a modificar la política actual, priorizando el rechazo a la ampliación del gasto en armas.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la intervención de Trump dejó en claro la presión que enfrenta España en el contexto de la alianza atlántica y cómo esta situación genera reacciones y debates internos sobre la mejor forma de asignar los recursos públicos en el contexto nacional. La respuesta de Enrique Santiago representa la línea política de IU, orientada hacia el fortalecimiento de las partidas destinadas a políticas sociales, educación y sanidad, en lugar del aumento del presupuesto militar.