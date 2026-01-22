Agencias

Hesperia renovará hoteles en Córdoba y Mallorca, dentro de su plan global de inversión de 20 millones

Guardar

Hesperia World ha anunciado durante Fitur 2026 las renovaciones de los hoteles Hesperia Córdoba y Hesperia Mallorca, dos actuaciones que se enmarcan dentro de la inversión global de 20 millones ya anunciado para reforzar su marca propia con hoteles renovados y experiencias singulares, según un comunicado.

En primer lugar, la renovación del Hesperia Córdoba incluye reformar las habitaciones y las zonas comunes -recepción, 'lobby' y bar-, y el objetivo es mejorar la funcionalidad de sus instalaciones. Además, se inspirará en la identidad cordobesa, integrando referencias a su patrimonio, su luz, sus materiales y su tradición.

En cuanto a su activo en Mallorca, el grupo se propone recuperar la "esencia mediterránea" de las décadas de los 60 y los 70 a través de la reforma y el diseño de sus espacios y a una nueva propuesta gastronómica.

Por otro lado, ambos hoteles incorporan los pilares de la filosofía Hesperiencial, basada en el localismo, la innovación, las alianzas, la programación de eventos y la creación de experiencias que conectan al huésped con la cultura y la comunidad local.

Además, los dos activos se integran en la propuesta de bienestar integral FeelYourself by Hesperia, un concepto que combina el cuidado del cuerpo, la mente y la nutrición, y que forma parte del nuevo posicionamiento de la marca.

El director general de negocio de Hesperia World, Gonzalo Alcázar, ha subrayado durante la presentación que estos proyectos buscan dotar de mayor protagonismo a su marca propia. Según el directivo, la estrategia se basa en crear "hoteles diferenciados y adaptados a cada destino" que aporten un valor real tanto a los visitantes como a la comunidad local.

Por último, las renovaciones de Hesperia Córdoba y Hesperia Mallorca se suman a las ya completadas en otros hoteles de la cadena como Hesperia Sevilla, Hesperia Presidente, Hesperia Sant Just y Hesperia Barri Gòtic.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los álbumes y cromos de 'ADRENALYN XL 2025-26' llegan al museo LEGENDS para los aficionados más jóvenes

Los álbumes y cromos de

López Miras: "Murcia no va a apoyar un acuerdo con Mercosur que no tenga cláusulas que se activen de forma automática"

López Miras: "Murcia no va

Los Reyes expresan su solidaridad a familiares de víctimas del siniestro de Adamuz

Felipe VI y Letizia acudieron a Córdoba junto a autoridades nacionales y regionales para reunirse con familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz, conocer el trabajo de los equipos de apoyo y visitar a los heridos en el hospital

Los Reyes expresan su solidaridad

La OTAN prepara maniobras y entrenamientos militares en el Ártico para los próximos meses

La OTAN prepara maniobras y

Convocan movilizaciones este sábado en Andalucía "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia de Trump"

Convocan movilizaciones este sábado en