Gaiarooms firma con CaixaBank una financiación de 5 millones para comprar negocios hoteleros operativos

La cadena hotelera digital Gaiarooms aseguró que su hoja de ruta contempla la gestión de 4.000 habitaciones en España para el año 2028, ampliando significativamente su presencia a través de adquisiciones y la incorporación de hoteles independientes. Según informó el medio, la financiación de 5 millones de euros acordada con CaixaBank será clave para avanzar hacia ese objetivo, permitiendo expandir su portafolio sin la necesidad de invertir en propiedad inmobiliaria.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Gaiarooms formalizó este acuerdo con CaixaBank bajo el programa ‘venture debt’, una iniciativa de la entidad bancaria que busca respaldar a empresas tecnológicas con potencial de crecimiento mediante financiamiento no dilutivo. El fondo que gestiona Global Lending Solutions ha comprometiendo ya más de 30 millones de euros en este tipo de operaciones, enfocándose en compañías que integran innovación y tecnología en su hoja de ruta.

Según el comunicado difundido por Gaiarooms, los fondos obtenidos servirán para la adquisición de unidades hoteleras ya operativas mediante traspasos, así como para la modernización, renovación o amueblamiento de los establecimientos que actualmente gestiona. La empresa hizo énfasis en que este modelo de inversión no incluye la compra de inmuebles, permitiendo una estructura organizativa más ágil y costos administrativos reducidos. Al optar por la fórmula ‘asset-light’, Gaiarooms busca así consolidar su posición en el sector hotelero español mediante acuerdos que eliminan la necesidad de asumir activos inmobiliarios.

En palabras del CEO y fundador Enrique Domínguez, “La confianza de CaixaBank en nuestro modelo es un respaldo clave en esta nueva etapa. Esta financiación nos permite reforzar nuestra estrategia de consolidación mediante adquisiciones estratégicas, al tiempo que seguimos invirtiendo en tecnología y eficiencia operativa”. Tal como consignó la fuente, esta declaración subraya cómo la operación encaja en el plan de crecimiento y transformación digital de la compañía.

El medio detalló que la empresa, actualmente, gestiona más de 1.500 habitaciones en diversos puntos de la geografía española. Su presencia destaca especialmente en regiones como Castilla y León, Asturias, Galicia y País Vasco, además de tener presencia en Madrid y Barcelona. Este modelo de expansión se apoya en una propuesta tecnológica basada en herramientas propias e inteligencia artificial, con el objetivo de operar los alojamientos de manera remota y automatizar tareas esenciales, tales como check-in, gestión de accesos, atención al cliente, reservas y mantenimiento.

Según cifras proporcionadas por la compañía y recogidas por la fuente, la rentabilidad de este modelo operativo supera en un 60% a la de los operadores tradicionales. Gaiarooms enfatizó que la utilización de tecnología de inteligencia artificial permite centralizar procesos, reducir los costes fijos y optimizar la gestión, lo que se traduce en una eficiencia superior y una oferta orientada tanto al cliente como al propietario.

La propuesta de Gaiarooms se dirige fundamentalmente a propietarios de hoteles independientes interesados en procesos de digitalización y en integrarse en una red con servicios centralizados, que incluyen gestión de ingresos, marketing, automatización y control de calidad. Según detalló la empresa, la plataforma tecnológica desarrollada en su núcleo facilita la integración de estos hoteles en su sistema, simplificando la operativa y mejorando sus márgenes de rentabilidad.

La operación de financiación sellada con CaixaBank responde, de acuerdo con el comunicado, a la intención de escalar el modelo operativo sin diluir la propiedad de los actuales emprendedores y equipos directivos. El acceso a capital y deuda permitirá acelerar el ritmo de adquisiciones y avanzar en la modernización de los establecimientos gestionados, manteniendo la independencia respecto a la tenencia de activos inmobiliarios.

Según reportó la fuente, esta estrategia busca aprovechar la tendencia de digitalización en el sector hotelero, donde la eficiencia en costes y la flexibilidad operativa cobran cada vez mayor importancia. La financiación obtenida se vincula a un modelo de empresa tecnológica que apuesta por el crecimiento inorgánico y la aplicación de inteligencia artificial en los servicios ofrecidos, situando a Gaiarooms entre los referentes de la transformación digital hotelera en España.

El fondo gestionado por CaixaBank, por su parte, mantiene su enfoque en empresas con modelos escalables y proyección tecnológica. Desde su lanzamiento, este programa ha apoyado a distintas compañías innovadoras, contribuyendo a impulsar la digitalización en sectores estratégicos. Según datos recogidos por el medio, la operación refuerza la apuesta por modelos ‘asset-light’ en la industria hotelera y subraya el interés de las entidades financieras en promover soluciones tecnológicamente avanzadas.

Tanto la dirección de Gaiarooms como CaixaBank coincidieron en señalar que la colaboración refuerza los ejes de innovación y crecimiento sostenible en el sector, fomentando la modernización y eficiencia de los alojamientos turísticos españoles a través de la digitalización y la automatización.