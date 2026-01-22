El PSOE propone nuevas medidas y tratamientos para las personas afectadas por la talidomida

El PSOE presentó en el Congreso una propuesta que incluye el desarrollo de nuevas medidas de apoyo para las personas afectadas por la talidomida, entre ellas la solicitud de responsabilidades económicas a la industria farmacéutica vinculada al medicamento, así como la organización de un acto público de reconocimiento institucional para víctimas y familiares. Según informó el medio El País, la iniciativa de los socialistas se registró como una proposición no de ley (PNL), que se debatirá en la Comisión sobre políticas integrales de la Discapacidad.

La proposición detalla que la talidomida fue introducida en el mercado español en la década de 1950 y que su prescripción a mujeres embarazadas provocó malformaciones congénitas graves en una serie de recién nacidos. De acuerdo con lo publicado por El País, el texto de la PNL hace un repaso de la gestión de este caso en España y en el extranjero, destacando que mientras otros países establecieron mecanismos de compensación tras tomar conciencia de los efectos del fármaco, las autoridades españolas no actuaron en la misma dirección hasta la aprobación del Real Decreto de 2010, emitido durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La última actualización normativa sobre esta materia se promulgó en 2023 bajo el actual Ejecutivo, apuntó El País.

En el documento presentado, el PSOE subraya que el proceso judicial eximió de responsabilidad a las farmacéuticas involucradas en la comercialización del fármaco por haberse establecido la prescripción de las acciones legales. Frente a este escenario, el grupo socialista propone ampliar el alcance de las medidas de apoyo existentes y solicita estudiar nuevas acciones orientadas a la reparación de los afectados. Dentro de estas propuestas se contempla el acceso a tratamientos complementarios, tanto de rehabilitación como de carácter ortoprotésico, y la supresión del copago en todas las prestaciones relacionadas con lesiones provocadas por la talidomida.

Otro de los puntos incluidos en la proposición presentada ante la Comisión insta al Gobierno a implementar las acciones que sean necesarias para que la compañía patentante del medicamento, Grünenthal, junto con las empresas distribuidoras, asuman contribuciones económicas destinadas al reconocimiento y la reparación de los perjuicios ocasionados a los afectados por el consumo del fármaco. Según reportó El País, esta petición se sostiene en la línea de iniciativas ya adoptadas en otros países y en la persistente demanda de las víctimas españolas por una reparación integradora.

Además de los aspectos legales, sanitarios y económicos, la proposición no de ley recoge la necesidad de celebrar un acto público de reconocimiento para los afectados y sus familias. El texto resalta la labor realizada por estas personas tanto en la búsqueda de justicia como en la promoción de mejoras en los sistemas de farmacovigilancia, para evitar la repetición de casos similares. El País detalló que el reconocimiento público constituiría un elemento clave para visibilizar el impacto de la talidomida en la sociedad española y para poner en valor la contribución de las víctimas al fortalecimiento de los mecanismos de control en relación con los medicamentos.

La PNL presentada constituye un paso más en el proceso de búsqueda de reparación integral para las víctimas de la talidomida en España, un colectivo que lleva décadas reclamando soluciones acordes con el nivel de reconocimiento y asistencia desplegado por otros sistemas sanitarios europeos, según publicó El País.