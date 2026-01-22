El FC Barcelona extiende 10 temporadas su licencia de participación en la Euroliga

El FC Barcelona ha acordado ratificar la extensión de la licencia de participación de su primer equipo masculino de baloncesto en la Euroliga para las próximas 10 temporadas, concretamente hasta la 2036/37 y en un contexto donde la NBA tiene previsto hacer en 2027 su desembarco oficial en Europa.

Así lo indicó este jueves el club azulgrana en una nota de prensa, al respecto de una Euroliga de la que es socio cofundador. "La Junta Directiva reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes", subrayó el breve comunicado oficial del Barça.

La NBA tiene previsto lanzar en Europa su propia competición en octubre de 2027 y por ahora ha elegido futuras sedes en las ciudades alemanas de Berlín y Múnich, las francesas Lyon y París, la griega Atenas, las inglesas Londres y Mánchester, las italianas Milán y Roma, las españolas Barcelona y Madrid, y la turca Estambul.