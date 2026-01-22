El edificio Africa Hall de las Naciones Unidas en Etiopía recibe el Premio World Monuments de Arquitectura Moderna

World Monuments Fund (WMF) y Knoll han anunciado este jueves que el estudio de arquitectura Architectus, con sede en Australia, ha ganado el Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna 2026 por su labor de conservación del histórico Africa Hall de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Etiopía.

La restauración, según los organizadores del premio, restablece una de las obras más significativas del movimiento moderno africano como un espacio clave para la diplomacia y la cultura. El premio será entregado formalmente durante un programa especial en Modernism Week, en Palm Springs, California, el 18 de febrero de 2026.

"La arquitectura moderna recoge algunas de las ideas más ambiciosas del siglo XX, pero sus innovaciones también hacen que estos edificios sean vulnerables al paso del tiempo", ha afirmado la presidenta y directora ejecutiva de World Monuments Fund, Bénédicte de Montlaur.

Diseñado por el arquitecto italiano Arturo Mezzedimi y finalizado en 1961, el Africa Hall fue concebido como un espacio diplomático para las naciones del continente y como sede de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas.

Entre sus muros se fundó en 1963 la Organización de la Unidad Africana, precursora de la Unión Africana. El edificio fue rápidamente reconocido como uno de los hitos definitorios del movimiento moderno africano, reflejando el compromiso de Mezzedimi con la claridad funcional, la apertura simbólica y las amplias vistas panorámicas del paisaje de Addis Abeba.

Su interior cuenta con mármol de Carrara, piedra procedente de Etiopía y tres monumentales vitrales del célebre artista etíope Afewerk Tekle.

Además del galardón principal de 2026, el jurado ha reconocido a la Umbrella House en Sarasota, Florida (Estados Unidos) con el Stewardship Award for Modernist Homes. Esta nueva distinción, lanzada este año por WMF, reconoce una gestión ejemplar de la arquitectura residencial moderna, en la que propietarios comprometidos y equipos de diseño han llevado a cabo proyectos de conservación rigurosos que preservan el valor arquitectónico al tiempo que garantizan que estas viviendas sigan siendo espacios habitables.