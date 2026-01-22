Detenidos varios trabajadores de la televisión pública por el corte del discurso del presidente

Las autoridades de República Centroafricana (RCA) han detenido brevemente a varios responsables de la televisión pública después de que la emisión del discurso dado por el presidente, Faustin-Archange Touadéra, tras la ratificación de su victoria electoral sufriera una interrupción, sin que por ahora hayan trascendido los motivos del corte.

La Red de Periodistas para los Derechos Humanos ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "múltiples responsables de la televisión pública centroafricana fueron arrestados e interrogados" a raíz de "la suspensión de la difusión del discurso de victoria" de Touadéra, retransmitido durante la jornada del martes.

Asimismo, ha afirmado que entre los detenidos están el director general de la cadena, el director de programación y varios "técnicos" a los que "se reprocha la suspensión de la difusión del discurso" del mandatario después de que su victoria fuera ratificada el lunes por el Tribunal Constitucional.

El organismo ha apuntado que todos ellos fueron liberados una 18 horas después de su detención, sin que por ahora esté claro si serán imputados. Además, ha reseñado que el discurso habría sido interrumpido para emitir el principal programa de la cadena, "lo que no habría gustado a las autoridades".

El Constitucional ratificó el lunes la victoria de Touadéra en las elecciones celebradas el 28 de diciembre, en las que se impuso con cerca del 78% de los votos, tras rechazar los recursos presentados por los dos principales partidos opositores, que denunciaron irregularidades en la votación, en las que los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra obtuvieron el 13,5% y el 2,97% de las papeletas.

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, se presentó a las elecciones después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes durante los últimos años han permitido consolidar su figura.