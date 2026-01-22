Burkina Faso agradece a Togo su "excelente" cooperación por la extradición del expresidente Damiba

El Ministerio de Seguridad de Burkina Faso identificó a Paul-Henri Sandaogo Damiba como el principal responsable de un supuesto intento de desestabilización enfocado en asesinar a altos funcionarios, incluido el actual líder militar, Ibrahim Traoré. Según consignó el medio Europa Press, Damiba habría ideado y coordinado las acciones, gestionado la recaudación de fondos y realizado el reclutamiento tanto de civiles como de militares, en el marco de este plan.

El Ministerio de Justicia de Burkina Faso emitió este miércoles un mensaje en el que agradeció de manera formal a las autoridades togolesas por la extradición de Damiba, expresando que la cooperación judicial entre ambos países representa “la sólida relación” bilateral, según detalló Europa Press. En el comunicado, difundido a través de las redes sociales del Servicio de Información del Gobierno burkinés, el ministro de Justicia, Maître Edasso Rodrigue Bayala, confirmó la llegada de Damiba a Burkina Faso el pasado sábado 17 de enero, fecha anunciada previamente por fuentes togolesas.

La extradición de Damiba fue solicitada a raíz de la investigación sobre un nuevo intento de golpe de Estado contra la junta militar establecida tras su salida del poder. De acuerdo con Europa Press, Damiba deberá rendir cuentas ante la Justicia burkinabesa por acusaciones que incluyen malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, corrupción, incitación a la comisión de delitos, receptación agravada y blanqueo de capitales. El Gobierno de Burkina Faso comunicó que Damiba fue trasladado desde Lomé, la capital de Togo, tras la colaboración judicial respaldada por la república togolesa.

La figura de Damiba cobró relevancia en la historia reciente del país luego de asumir la presidencia temporal de Burkina Faso el 31 de enero de 2022 tras liderar el golpe de Estado contra Roch Marc Christian Kaboré. Su mandato transitorio se prolongó hasta el 30 de septiembre del mismo año, cuando fue destituido por una nueva asonada militar encabezada por Ibrahim Traoré.

Según informó Europa Press, la imputación por intento de desestabilización también contempla presuntos planes para asesinar a personalidades clave del gobierno de transición. Las autoridades afirman que Damiba habría asumido un rol directo, pasando de la concepción de las acciones a su ejecución operativa, incluyendo la obtención de recursos y el reclutamiento de seguidores dentro y fuera del ámbito militar.

El comunicado gubernamental difundido por el Ministerio de Justicia destacó el respaldo de Togo en todo el proceso judicial, valorando la “excelencia” de la colaboración entre ambos países. El ministro Bayala subrayó que este respaldo permitió que la investigación avance y facilite la comparecencia de Damiba ante la Justicia.

En el trasfondo de estos acontecimientos, Damiba permanece bajo investigación en relación a delitos financieros y actos vinculados a la inestabilidad política del país. Según consignó Europa Press, la llegada de Damiba marca una etapa clave para el esclarecimiento de los hechos y el avance judicial en torno a las acusaciones por corrupción, malversación, blanqueo y actividades contra la actual dirección del Estado.

Damiba llegó a la presidencia tras un contexto de inestabilidad política y social que desembocó en el derrocamiento del entonces presidente Kaboré. Durante su período en el gobierno, el país experimentó nuevos episodios de violencia y enfrentamientos internos dentro de las fuerzas armadas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, su destitución ocurrió en medio de tensiones crecientes y denuncias de falta de resultados frente a los desafíos en materia de seguridad.

Tras su salida del poder, Damiba se desplazó a Togo, donde permaneció hasta su extradición reciente motivada por la apertura del dossier judicial en Burkina Faso. La llegada del exmandatario a la capital burkinabesa abre un nuevo episodio en la investigación de las presuntas irregularidades y delitos de los que se le acusa, incluyendo la posible planificación de actos violentos con repercusión en el liderazgo militar del país.

El titular de Seguridad de Burkina Faso, Mahamadou Sana, sostuvo que Damiba habría intentado movilizar diferentes sectores de la sociedad y de las fuerzas armadas para ejecutar el plan de desestabilización, según detalló Europa Press. La investigación en curso buscará determinar el alcance de estas acciones y el grado de participación de los actores involucrados.

Finalmente, las autoridades de Burkina Faso reiteraron su reconocimiento a Togo por facilitar la cooperación internacional en materia judicial. El proceso de extradición y la entrega formal de Damiba constituyen, a juicio del gobierno burkinés, un precedente de colaboración en la lucha contra la corrupción y la inestabilidad institucional en la región, según publicó Europa Press.