Bank of America reafirma su apuesta por BBVA en el arranque de la temporada de resultados de la banca

El informe publicado recientemente por Bank of America estima que BBVA se encuentra cotizando a un precio inferior al de sus competidores y atribuye a la entidad un “valor razonable”. Según reportó Bank of America, esta percepción de descuento sobre el valor se suma a una previsión de rentabilidad del 22% y a la política de recompra de acciones que, a juicio de la entidad estadounidense, posiciona a BBVA como su principal opción dentro del sector bancario español en el arranque de la temporada de resultados.

El medio Bank of America detalló que, a pocas horas antes de la publicación de las cuentas anuales de Bankinter, la entidad estadounidense publicó un análisis en el que anticipa fortaleza en los resultados trimestrales de BBVA, especialmente en sus operaciones en España y Turquía. Además, según el informe citado, a pesar de que se espera resiliencia en los ingresos del sector bancario, tanto por margen de interés como por comisiones, los inversores ponen la mirada en las perspectivas para 2026 y las medidas de retorno de capital para los accionistas, que incluyen tanto dividendos como la recompra de títulos.

Bank of America subraya que el foco de los analistas e inversores durante la publicación de resultados bancarios en España se desplaza hacia las expectativas de distribución de capital hacia los accionistas. Según el informe, la capacidad de BBVA para mantener niveles altos de rentabilidad y su estrategia de retribuciones refuerzan la preferencia de Bank of America por la entidad dirigida por Carlos Torres. Adicionalmente, la institución financiera estadounidense considera que el contexto actual ofrece una oportunidad singular para el banco español gracias a su combinación de rentabilidad y estrategias de retorno de capital.

En lo que respecta al resto de entidades bancarias, Bank of America señaló en su informe una posición favorable para CaixaBank, destacando “su pronunciada curva de rentabilidad” y el “firme crecimiento” en el volumen de depósitos. La estimación recogida por Bank of America pronostica para CaixaBank un margen de interés que se situaría cerca de los 12.400 millones de euros en 2027, alcanzando hasta 13.000 millones de euros dos años después, en 2028. Además, la entidad prevé que CaixaBank lleve a cabo una nueva recompra de acciones, estimada en 500 millones de euros como parte de la retribución a accionistas correspondiente al último trimestre de 2025.

Con respecto a Unicaja, Bank of America manifestó que su valoración sobre la entidad se encuentra por encima del consenso general del mercado, aunque mantiene una postura “neutral” respecto a su recomendación de inversión. Por el lado de Bankinter, primer banco español en presentar sus cuentas anuales del ejercicio 2025 y que arrojaron un beneficio de 1.090 millones de euros, un incremento del 14,4% con respecto a 2024, Bank of America recomendó “infraponderar” sus acciones en las carteras de inversión, mostrando menor entusiasmo que en el caso de BBVA o CaixaBank.

En cuanto a Santander, la posición de Bank of America permanece “neutral”. El banco estadounidense aguarda el Investor Day, previsto para el 25 de febrero, como contexto para la presentación de nuevos objetivos a medio plazo. Uno de los puntos de interés destacados en el informe de Bank of America es la expectativa de que Santander proporcione mayores detalles sobre su política de dividendos en efectivo, lo que, sostienen, demostraría la seguridad de la entidad en la capacidad de mantener y hacer crecer el beneficio por acción.

Bank of America resaltó en su análisis que, durante esta temporada de anuncios de resultados, la fortaleza de los ingresos y las perspectivas sobre la distribución de capital serán los temas centrales que guiarán la atención del mercado. A su vez, la valoración destaca la importancia de los programas de recompra y de los niveles de rentabilidad como factores diferenciales entre los grandes bancos del país. Según publicó Bank of America, BBVA se adelantó respecto a sus rivales en ambos aspectos durante el primer trimestre y mantiene la preferencia del banco estadounidense sobre otras entidades españolas del sector.

El informe también señala que, ante las condiciones del sector y el entorno competitivo, el seguimiento detallado de los márgenes de interés, los planes de retribución y la evolución de los depósitos será clave para comprender la evolución del sector bancario nacional durante los próximos ejercicios. De acuerdo con la información difundida por Bank of America, estas variables serán relevantes para inversores institucionales y particulares interesados en la banca española a corto y medio plazo.