Antonio Canales se cuela de nuevo en la casa de 'GH DÚO' para lanzar un mensaje a sus compañeros

Tras abandonar la casa de 'GH DÚO' de manera repentina por "un motivo de fuerza mayor", Antonio Canales ha reaparecido de nuevo en el concurso para enviar un mensaje tranquilizador a todos sus compañeros después de ver lo preocupados que se quedaron al informarles de su marcha.

El pasado martes la organización del reality decidió no hacer pública la razón de su abandono por respeto a su intimidad, pero más tarde trascendía que el motivo se debía a la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes... lo que ha supuesto un duro golpe para toda su familia.

Este jueves, el artista se ha colado de nuevo en la casa de 'GH DÚO' con un mensaje que ha llamado la atención en redes sociales. "Hola chicos, aquí estoy, cuánto os echo de menos, cuánto os quiero", comenzaba diciendo visiblemente emocionado.

"Como ya sabéis tuve que abandonar la casa por motivos personales", continuaba explicando sin entrar en detalles y se despedía con un enigmático mensaje que deja abierta la posibilidad de que se reincorpore al concurso: "Pronto os lo contaré, ojalá veros pronto".

