Agencias

Alemania expulsa a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha anunciado este jueves que expulsará a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje, que según la prensa local se trataría del agregado militar adjunto.

"No aceptamos el espionaje en Alemania y menos aún bajo la apariencia de estatus diplomático", ha enfatizado la cartera de Exteriores en un breve mensaje en redes sociales tras haber citado al embajador ruso para comunicárselo.

"Hemos citamos al embajador ruso ante el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y le hemos informado de que el individuo que espió en nombre de Rusia será expulsado", ahonda Berlín.

Según las autoridades alemanas, el empleado de la Embajada que ha de salir del país en un plazo de 72 horas era el contacto dentro de legación diplomática rusa de una ciudadana germano-ucraniana detenida en las últimas horas y a la que se acusa de haber recopilado información sensible sobre la guerra de Ucrania.

La Fiscalía ha acusado a esta mujer de espionaje y sospecha que habría estado en contacto con esta persona de la Embajada rusa en Berlín desde 2023, habiendo facilitado información sobre la industria armamentística alemana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Presidente de Panamá asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal

Presidente de Panamá asegura que

París pide la liberación del periodista francés Raphael Boukandoura, detenido en Turquía

El gobierno francés reclama que las autoridades otomanas permitan que Raphael Boukandoura, reportero arrestado en una manifestación por la paz en Estambul mientras realizaba su labor informativa, recupere la libertad cuanto antes, según fuentes oficiales

París pide la liberación del

El plan alternativo de transporte de Renfe entre Madrid y Andalucía se desarrolla con normalidad

Renfe confirma que los nuevos trayectos para cubrir la interrupción entre Madrid y el sur del país avanzan según lo previsto, aunque advierte sobre posibles demoras debido a ajustes logísticos e invita a los usuarios a reembolsar o modificar billetes

El plan alternativo de transporte

Asturias y Cantabria defienden ante el Tribunal Supremo sus políticas de gestión del lobo

El Tribunal Supremo analiza argumentos enfrentados de ambos ejecutivos autonómicos y colectivos ecologistas, quienes discuten la vigencia de normas y criterios para controlar ejemplares, mientras el fallo sobre estos recursos sentará posición clave para futuros litigios similares

Asturias y Cantabria defienden ante

Cuerpo apuesta por la implementación "inmediata" del acuerdo con Mercosur pese a la denuncia ante el TJUE

Cuerpo apuesta por la implementación