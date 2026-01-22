Agencias

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas, según el porimer balance oficial

Guardar

Teherán, 22 ene (EFE).- Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas y que organizaciones de derechos humanos en el exterior consideran que es muy superior.

Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, informó la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán en un comunicado emitido anoche por el Gobierno iraní.

Este organismo no ofreció información acerca del resto de fallecidos, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, indicó que 690 de los muertos eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal, afirmó que muchos de los muertos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes “que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”, sin aportar más información.

Organismos de derechos humanos con sede en el exterior han denunciado que miles de manifestantes murieron a causa de la represión estatal y ofrecen cifras más altas del número de muertos.

Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3.428 mientras que la ONG HRANA, situada en Estados Unidos, lo hace en 4.519.

La República Islámica acusa a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

Así, Amnistía Internacional han denunciado una fuerte represión estatal y calificado lo ocurrido en estas protestas de “masacre”, con efectivos de las fuerzas de seguridad disparando desde los tejados de edificios, mezquitas y comisarías contra manifestantes desarmados, y centros médicos desbordados por el alto número de cadáveres.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán. EFE

jlr/lab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fundación ONCE y Zurich Seguros se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

Zurich Seguros incorpora talento diverso tras un convenio con Fundación ONCE, que facilitará selección y formación de nuevos empleados dentro de la aseguradora, fortaleciendo su compromiso con la igualdad dentro de entornos profesionales más accesibles y sostenibles

Fundación ONCE y Zurich Seguros

Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

Un hombre de 54 años fue arrestado por causar heridas serias a su compañera, quien resultó afectada en la cabeza y el cuello tras un altercado doméstico, según la Subdelegación del Gobierno, el caso ya está bajo control judicial

Detenido en El Burgo de

Minor lanzará a mediados de 2026 un vehículo de inversión hotelera con activos de Europa y Asia

Minor International plantea un fondo hotelero que integrará propiedades destacadas de distintas regiones, previendo su salida a bolsa en 2026, con el objetivo de diversificar mercados y acelerar el crecimiento bajo un modelo operacional más eficiente y flexible

Minor lanzará a mediados de

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen venezolano

Infobae

Cerca de tres mil bloques siguen sin calefacción en Kiev por el último gran ataque ruso

Infobae