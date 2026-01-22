Adif mantiene la limitación de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia

Los maquinistas ya han reportado nuevas incidencias asociadas a la presencia de vibraciones en ciertos tramos de las líneas ferroviarias de alta velocidad, lo que ha llevado a mantener restricciones adicionales en la circulación. Según informó Europa Press a partir de fuentes de Adif, parte de la red de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona y Valencia sigue con limitaciones específicas para el tránsito de trenes, tras detectarse estas situaciones atípicas que afectan el desarrollo normal del servicio.

De acuerdo con la información brindada por el gestor de infraestructuras ferroviarias y difundida por Europa Press, los límites de velocidad que se habían impuesto inicialmente para toda la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona se han levantado en la mayoría de los tramos. Sin embargo, persisten restricciones en seis puntos precisos, donde el máximo permitido es de 230 kilómetros por hora. En la línea Madrid-Valencia, se mantiene la restricción en cuatro tramos, en los que los trenes solo pueden circular a 160 kilómetros por hora, y en algunos sectores calificados como “muy concretos”, el límite se establece en 200 kilómetros por hora.

La fuente detalló que los puntos concretos de la línea Madrid-Barcelona donde persiste la limitación máxima de 230 kilómetros por hora corresponden a la vía 1 en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y para la vía 2 en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830. Según reportó Europa Press, esta decisión se enmarca en las medidas adoptadas por Adif tras la aparición de vibraciones detectadas por los trabajadores responsables de la conducción de los trenes, quienes han presentado nuevas denuncias sobre situaciones similares en otros lugares de la red.

Tal como consignó Europa Press, la tipificación de los tramos afectados como “puntos kilométricos muy concretos” responde a la necesidad de adaptar el tráfico ferroviario a condiciones de seguridad ante la aparición reiterada de vibraciones. Por esta razón, el gestor ferroviario ha decidido mantener los límites en los segmentos que presentan una incidencia mayor, con la intención de garantizar la integridad del servicio y de los pasajeros.

El medio Europa Press detalló también que la supervisión de estas incidencias continúa llevándose a cabo de manera coordinada entre Adif y los maquinistas, quienes juegan un papel fundamental en la detección temprana de anomalías en las vías y en la transmisión de información sobre el estado de la infraestructura. Según publicó Europa Press, los límites de velocidad de 160 y 200 kilómetros por hora implementados en varias secciones de la línea Madrid-Valencia constituyen una respuesta a los reportes recientes y a las inspecciones técnicas que señalan la necesidad de extremar precauciones en esos tramos específicos.

De acuerdo a fuentes del sector citadas por Europa Press, la comprobación técnica de las vibraciones y la posterior implementación de restricciones buscan evitar posibles afectaciones en la infraestructura y prevenir interrupciones del servicio. Por esto, las medidas de reducción de velocidad no se adoptan de manera generalizada, sino solo en los puntos exactos donde los registros de vibraciones resultan más significativos, según la información recopilada hasta el momento.

Mientras tanto, según describió Europa Press, Adif mantiene un seguimiento continuo de la situación, evaluando las condiciones de la vía y la evolución de las vibraciones notificadas. Este monitoreo permanente, así como la colaboración activa entre el personal ferroviario y el gestor de infraestructuras, posibilita actualizar las medidas preventivas en caso de que surjan nuevas incidencias en la red de alta velocidad que une Madrid con Barcelona y Valencia.