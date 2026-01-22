Agencias

Acuerdo sobre Groenlandia no cuestiona soberanía danesa, señala la primera ministra

Guardar

Copenhague, 22 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", declaró Frederiksen en un comunicado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fundación ONCE y Zurich Seguros se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

Zurich Seguros incorpora talento diverso tras un convenio con Fundación ONCE, que facilitará selección y formación de nuevos empleados dentro de la aseguradora, fortaleciendo su compromiso con la igualdad dentro de entornos profesionales más accesibles y sostenibles

Fundación ONCE y Zurich Seguros

Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

Un hombre de 54 años fue arrestado por causar heridas serias a su compañera, quien resultó afectada en la cabeza y el cuello tras un altercado doméstico, según la Subdelegación del Gobierno, el caso ya está bajo control judicial

Detenido en El Burgo de

Minor lanzará a mediados de 2026 un vehículo de inversión hotelera con activos de Europa y Asia

Minor International plantea un fondo hotelero que integrará propiedades destacadas de distintas regiones, previendo su salida a bolsa en 2026, con el objetivo de diversificar mercados y acelerar el crecimiento bajo un modelo operacional más eficiente y flexible

Minor lanzará a mediados de

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen venezolano

Infobae

Cerca de tres mil bloques siguen sin calefacción en Kiev por el último gran ataque ruso

Infobae