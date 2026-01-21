Agencias

Trump promete "borrar" Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha dado "instrucciones muy firmes" para que Estados Unidos "borrar" a Irán "de la faz de la tierra" si las autoridades del país centroasiático deciden matarlo.

"Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation al ser preguntado por supuestas "amenazas de muerte" vertidas en su contra por Teherán.

En este sentido, el presidente estadounidense ha señalado que "no deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: Pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires".

El mandatario ha aprovechado para cargar contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, porque "no dijo nada" ante otras declaraciones del Ejecutivo iraní cuando presidía el país norteamericano. "Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos (los dirigentes iraníes) amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza", ha asegurado.

Estas declaraciones llegan en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán y de la oleada de protestas antigubernamentales en el país asiático, cuyo presidente, Masud Pezeshkian, advirtió el pasado domingo de que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" entre los dos países.

Pezeshkian ha respondido así a las últimas amenazas de Estados Unidos y en particular de su presidente, quien ha defendido la necesidad de "buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha calificado a Jamenei de "enfermo" por matar a manifestantes durante la actual oleada de protestas.

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham emplazaba días antes a Trump a "asesinar" a Jamenei. "Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", dijo el lunes durante una entrevista con la cadena Fox News.

