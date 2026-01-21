Trump establece con Rutte el "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia y levanta los aranceles

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, han asumido la responsabilidad de liderar las negociaciones bilaterales en torno a un posible acuerdo sobre Groenlandia, según declaraciones ofrecidas por el presidente Donald Trump y difundidas por el medio Europa Press. El mandatario precisó que serán estos tres funcionarios quienes le informarán directamente sobre el avance de las conversaciones, que buscan definir el futuro del territorio autónomo danés, así como el contexto más amplio del Ártico.

De acuerdo con Europa Press, Trump anunció que mantuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que establecieron el “marco para un futuro acuerdo” referido a Groenlandia y la región ártica. El jefe de Estado recalcó que, de concretarse, el pacto aportaría beneficios tanto a Estados Unidos como a los países miembros de la Alianza Atlántica. En ese contexto, también adelantó que no impondrá los aranceles a varias naciones europeas, medida que había sido anunciada y cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de febrero.

Trump agregó que existen “conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia”, sin profundizar en detalles, e indicó que dará información adicional conforme los encuentros progresen. Posteriormente, en una entrevista con la cadena CBNC citada por Europa Press, el presidente estadounidense mencionó que el acuerdo marco es de naturaleza “un poco compleja” y anticipó que, si se ratifica, su validez sería indefinida.

Durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Trump aseguró no contemplar el uso de la fuerza para lograr un acuerdo sobre Groenlandia, pero insistió en la necesidad para Estados Unidos de obtener la propiedad de la isla como requisito para poder defenderla.

Según Europa Press, Mark Rutte había evitado pronunciarse en público acerca de las gestiones estadounidenses para la obtención de Groenlandia, justificando que desempeñaba un papel “entre bastidores”. El secretario general de la OTAN argumentó que una exposición pública habría deslegitimado los esfuerzos para calmar la situación dentro de la Alianza Atlántica.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, en diálogo con Europa Press, dijo que el objetivo de la reunión radicó en fortalecer la seguridad del Ártico a través de la cooperación entre los siete aliados de la región: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Hart hizo referencia al avance de las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos y remarcó que la meta es impedir que Rusia y China logren establecerse en la isla, tanto en lo económico como en lo militar.

En respuesta a los recientes anuncios del presidente estadounidense, los líderes de la Unión Europea mantuvieron convocada la reunión extraordinaria del Consejo Europeo prevista para este jueves en Bruselas. El encuentro, solicitado por el presidente de la institución António Costa, pretende acordar una respuesta conjunta ante la amenaza de la posible anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y la imposición de aranceles a los países implicados en maniobras militares en la isla, según informó Europa Press.

A pesar de la suspensión de las tarifas, desde las instituciones comunitarias se recalcó que la cumbre sigue en pie y que la agenda se centrará en los últimos acontecimientos de las relaciones transatlánticas y sus efectos para la Unión Europea.

Varios dirigentes europeos han acogido con satisfacción la retirada de los aranceles. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, valoró positivamente el gesto y reafirmó la importancia de promover el diálogo entre aliados. El jefe de Gobierno interino de Países Bajos, Dick Schoof, destacó en redes sociales el paso hacia la desescalada y recalcó la relevancia de la colaboración entre Estados Unidos, Canadá y el resto de Europa, subrayando que la coordinación en el marco de la OTAN resulta fundamental para la seguridad del Ártico ante las amenazas planteadas por Rusia y China.

La situación en torno a Groenlandia y el Ártico ha generado un aumento de las tensiones internacionales. Según Europa Press, la estrategia de Estados Unidos de tratar de adquirir el control sobre Groenlandia ha despertado preocupación entre los países miembros de la OTAN y la Unión Europea, debido al valor geoestratégico de la región y al temor de que potencias rivales como Rusia y China puedan establecerse allí.

Mientras tanto, las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos siguen adelante, enfocándose en salvaguardar la estabilidad del territorio y la prevención de toda influencia militar o económica de actores externos a la Alianza Atlántica, en concordancia con las declaraciones de la portavoz de la OTAN recogidas por Europa Press.

En medio de estas tratativas, los funcionarios estadounidenses a cargo reportan directamente al presidente, lo que refleja el alto nivel de implicación de la Casa Blanca en estos asuntos, tanto en lo relativo a la política internacional como a la relación con sus aliados y la Unión Europea.