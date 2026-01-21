Trump defiende sus aranceles y asegura que EEUU "mantiene el mundo entero a flote"

Durante un encuentro con líderes y empresarios en Davos, Suiza, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que, en su opinión, naciones como Suiza y otros países presentes dependen del papel económico de los Estados Unidos, asegurando que, sin su país, muchos de ellos no existirían. Según reportó la agencia EFE, el mandatario defendió la imposición de aranceles por parte de su gobierno y justificó estas medidas como respuesta a situaciones comerciales que calificó de injustas hacia la economía estadounidense.

De acuerdo con EFE, Trump manifestó que el volumen de importaciones de Estados Unidos, así como el tamaño de su contribución al sistema económico internacional, es lo que sostiene la prosperidad de otros países. En sus declaraciones, afirmó que “las importaciones de Estados Unidos y su aporte a la economía mundial mantienen a todo el mundo a flote”, agregando que percibe un aprovechamiento de los beneficios económicos que Estados Unidos genera. El presidente explicó que, al considerar que su país se encontraba en desventaja, decidió imponer gravámenes comerciales a diferentes naciones.

Durante su intervención en el foro económico de Davos, Trump indicó que frente a lo que él describió como desequilibrios, optó por tomar acciones directas a través de tarifas para tratar de restablecer el equilibrio en las relaciones comerciales. De acuerdo con EFE, el presidente relató que, pese a las medidas implementadas, “no pasó nada”, sugiriendo que las consecuencias negativas anticipadas por algunos sectores no se materializaron, al menos desde su perspectiva.

El medio EFE detalló que Trump argumentó que muchos líderes extranjeros, aunque evitan enfrentarlo abiertamente, estarían obteniendo ventajas del comercio con Estados Unidos. Las afirmaciones del mandatario se produjeron durante una sesión que reunió a presidentes, primeros ministros y ejecutivos de compañías multinacionales, quienes anualmente participan en este foro en Suiza para abordar temas económicos globales.

Durante su discurso, Trump reiteró la idea de que Estados Unidos desempeña un papel central en la economía global, sugeriendo que la estabilidad y el crecimiento de otros países dependen en parte de las compras y la actividad económica estadounidenses. Las declaraciones se presentaron en el contexto de una política comercial que, desde su administración, incluyó la aplicación de aranceles sobre algunas importaciones con el argumento de equilibrar las condiciones económicas internacionales.

Según consignó EFE, el presidente estadounidense sostuvo que la economía de otros países, incluidos varios representados en el evento de Davos, se benefician en gran medida de su relación con Estados Unidos. Trump describió algunas interacciones comerciales como excluyentes o poco equitativas, justificando la imposición de tarifas como instrumento para corregir esas dinámicas.

El foro económico de Davos reúne anualmente a líderes mundiales y figuras influyentes del sector privado en busca de consensos sobre la dirección de la economía global. La intervención de Trump fue seguida de cerca por mandatarios y representantes empresariales, según detalló EFE, en un contexto marcado por debates acerca de la globalización, el libre comercio y las políticas proteccionistas.

Las palabras de Trump en Davos sobre el rol de Estados Unidos y los aranceles reflejan la postura adoptada por su administración en materia de relaciones económicas internacionales, así como el énfasis en la defensa de los intereses comerciales estadounidenses a través de medidas que, según él, buscan corregir un sistema de intercambios que considera injusto para su país.