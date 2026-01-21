Trump afirma que EEUU es "el único país capaz de proteger Groenlandia" y pide negociaciones para comprarla

Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que, tras la Segunda Guerra Mundial, su país devolvió Groenlandia a Dinamarca después de haber contribuido a la defensa de ese territorio y expresó su desaprobación por lo que describió como una falta de gratitud por parte de Dinamarca. En este contexto, Trump expuso su interés en abrir negociaciones para adquirir Groenlandia, asegurando que “Estados Unidos es el único país capaz de proteger Groenlandia” en medio de un entorno internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

Según informó la fuente original, Trump presentó su propuesta argumentando que la compra de dicho territorio fortalecería la seguridad de Europa y de Estados Unidos. El mandatario hizo referencia a los antecedentes históricos de Washington en asuntos de expansión territorial, señalando que las adquisiciones anteriores han resultado ventajosas y que la integración de Groenlandia no se desviaría de esa línea. “Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial”, señaló Trump durante su intervención en el encuentro internacional efectuado en la ciudad suiza de Davos.

El medio consignó que, frente a líderes y empresarios reunidos en el foro, Trump descartó recurrir a la fuerza y enfatizó que su planteamiento pasa por el diálogo y la negociación. “Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos”, mencionó el presidente, aunque insistió en su crítica a lo que describió como ingratitud por parte del gobierno danés. Añadió: “Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como han hecho algunos países europeos”.

Según detalló la fuente, Trump defendió su propuesta al valorar que la adquisición no comprometería a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que, por el contrario, contribuiría a elevar el nivel de seguridad de la Alianza en su conjunto. Durante su discurso, subrayó que la política de Estados Unidos durante siglos ha estado orientada a mantener alejadas las amenazas de su hemisferio y agregó que esto se ha logrado con eficacia. “Este es un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio, y lo hemos logrado con éxito. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, y esto es lo que los presidentes estadounidenses han estado impulsando desde hace dos siglos: comprar Groenlandia”, informó el medio citando las palabras de Trump.

El mandatario estadounidense presentó la idea de adquirir Groenlandia como parte de una tendencia histórica, equiparando su propuesta a la de otros países europeos que han comprado territorios en el pasado. Reiteró que “no hay nada malo” con este tipo de operaciones y que muchos de los territorios que han sido adquiridos por Estados Unidos actualmente han prosperado. Subrayó también que el objetivo principal sería generar beneficios no solo para la región, sino para la seguridad global, particularmente la europea.

Durante esta comparecencia, Donald Trump se refirió a Groenlandia como un “gran pedazo de hielo”, destacando la importancia estratégica y el potencial que representa este vasto territorio autónomo, vinculado políticamente a Dinamarca pero situado geográficamente en el hemisferio occidental. Las palabras del presidente se produjeron en un contexto donde la región ártica ha adquirido relevancia geopolítica debido al aumento del interés internacional por sus recursos naturales y por su posición clave en la seguridad global.

El medio reportó que Trump insistió en la disposición estadounidense a desarrollar y mejorar Groenlandia, catalogando la iniciativa como alineada con las prioridades históricas de seguridad y desarrollo de Estados Unidos. Finalizó reiterando que la eventual adquisición no tendría un impacto negativo sobre la OTAN, sino que incrementaría su fortaleza, e hizo hincapié en que su país enfrenta una situación de trato injusto en materia de seguridad internacional, reclamando un mayor reconocimiento de sus esfuerzos en la protección de territorios estratégicos.