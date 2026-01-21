Tres asociaciones entregan 15.000 firmas a Sanidad para exigir que los niños sean atendidos por enfermeras pediátricas

El colectivo de enfermeras pediátricas ha advertido de que España necesita incrementar en, al menos, 20.000 el número de profesionales con esa especialidad para poder asegurar una atención adecuada a los aproximadamente 8 millones de menores de 18 años que residen en el país. Según informó Europa Press, esta demanda se presentó este miércoles en el Ministerio de Sanidad mediante la entrega de unas 15.000 firmas, con el objetivo de exigir que todo niño y adolescente reciba atención directa y específica de personal debidamente formado en el área pediátrica.

De acuerdo con Europa Press, la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) sostienen que la dotación actual, con cerca de 13.000 enfermeras pediátricas, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población. Las entidades remarcaron ante la titular de Sanidad, Mónica García, la urgencia de desarrollar la especialidad en el Sistema Nacional de Salud, una reivindicación que sumó el respaldo de sociedades científicas, asociaciones familiares y organizaciones profesionales sanitarias en el marco de la campaña ‘Donde haya un niño o una niña, una enfermera pediátrica’.

El medio Europa Press consignó que los representantes del sector presentaron sus observaciones en una reunión caracterizada según los organizadores por la receptividad del equipo ministerial, quien mostró disposición para abordar los problemas estructurales actuales y futuros de la salud pediátrica. Sin embargo, desde FEDAEP, AEEP y SEEN enfatizaron la urgencia de concretar medidas que respondan a las carencias detectadas, subrayando la importancia de adoptar decisiones basadas en la evidencia y en la realidad asistencial, que garanticen condiciones laborales justas y mejoren la calidad de la atención para los menores.

"Este apoyo transversal pone de manifiesto que la reivindicación de la Enfermería Pediátrica no es solo una demanda del colectivo profesional, sino una necesidad compartida por las familias y por los profesionales sanitarios que trabajan de forma coordinada en la atención a la infancia y la adolescencia", declaró Isabel María Morales, presidenta de la AEEP, según citó Europa Press.

Las asociaciones señalaron que la insuficiencia de personal especializado representa un déficit estructural, con impacto sostenido en la seguridad y equidad de la atención. Morales señaló que solo una expansión de la plantilla permitiría ofrecer garantías de asistencia en todas las etapas del desarrollo infantil.

Por su parte, Diana Flórez, presidenta de FEDAEP, planteó a Europa Press que la especialidad de Enfermería Pediátrica, formalmente reconocida desde 2010, carece aún del desarrollo efectivo y de la implantación necesaria para responder a la magnitud del reto sanitario. Flórez matizó que esta carencia afecta especialmente al primer nivel asistencial, ya que en muchas comunidades autónomas los centros de salud carecen de enfermeras pediátricas estables. Subrayó que la literatura científica respalda la presencia constante de estos profesionales como elemento que mejora la prevención, el control del niño sano, la atención a patologías crónicas y la labor educativa con las familias.

Actualmente, más del 40 por ciento de los menores en España no dispone de acceso a una enfermera pediátrica en su centro de salud, lo que según la valoración de las asociaciones, citada por Europa Press, genera desigualdades territoriales en el acceso a los servicios esenciales. La misma situación se replica en hospitales, donde un considerable número de unidades pediátricas no cuenta con la dotación de especialistas, fenómeno que atribuyen a la ausencia de una planificación estratégica de los recursos humanos y a la falta de compromiso institucional con la especialización.

Flórez remarcó que el objetivo de sus peticiones no responde a una reivindicación sectorial, sino que apunta a garantizar el derecho de la infancia a cuidados especializados y seguros en todos los niveles asistenciales. "Cuando familias y profesionales sanitarios reclaman lo mismo, el mensaje es claro: la Enfermería Pediátrica es una necesidad del sistema, no una opción", recalcó, según Europa Press.

Leticia Bazo, presidenta de la SEEN, incidió en la atención a los recién nacidos y, sobre todo, a los neonatos prematuros o con patologías médicas, sectores que se consideran especialmente susceptibles dentro del sistema de salud. Europa Press reportó que Bazo subrayó la importancia de que el cuidado neonatal implique tanto conocimiento avanzado como acompañamiento a las familias ante situaciones de gran vulnerabilidad. Afirmó que estos pacientes requieren cuidados complejos y continuos, dependientes en gran medida de la formación especializada y actualizada de los profesionales, debido al alto nivel de dependencia tecnológica y la inestabilidad clínica característica de los neonatos.

La SEEN abogó ante el ministerio por el establecimiento de una subespecialidad o Área de Capacitación Específica (ACE) en Enfermería Neonatal, con el fin de asegurar una preparación reglada y homologada para quienes desempeñan tareas en las unidades dedicadas al tratamiento de recién nacidos. "La complejidad del cuidado neonatal hace imprescindible el desarrollo de una subespecialidad o ACE en Enfermería Neonatal que reconozca y garantice una formación avanzada y específica", declaró Bazo, tal como recogió Europa Press.

Las asociaciones han concluido que la ampliación y formalización de la especialidad y subespecialidad pediátrica en Enfermería no solo responde a las necesidades actuales, sino que repercute en la proyección a largo plazo del bienestar, desarrollo y salud de la infancia y la adolescencia, sectores clave dentro del sistema sanitario español.