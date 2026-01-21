Agencias

Quince clasificados y nueve plazas por decidir en la última jornada

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- La última jornada de la Liga de Campeones aún deberá decidir nueve plazas para las eliminatorias de la Liga de Campeones, ya con quince conjuntos clasificados de forma matemática, dos de ellos seguros en el ‘top 8’: Arsenal y Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos, respectivamente.

Además de ambos, ya tienen el billete seguro para la siguiente ronda: el Real Madrid (15 puntos), el Liverpool (15), el Tottenham (14), el París Saint-Germain (13), el Newcastle (13), el Chelsea (13) -ahora mismo dentro de los ocho primeros-, el Barcelona (13), el Sporting de Portugal (13), el Manchester City (13), el Atlético de Madrid (13), el Atalanta (13), el Inter (12) y el Juventus (12), a falta de la última cita de esta fase en una semana.

Aún quedan nueve plazas por determinar entre diecisiete conjuntos que aún mantienen opciones de clasificación: el Borussia Dortmund (11 puntos), el Galatasaray (10), el Qarabag (10), el Marsella (9), el Leverkusen (9), el Mónaco (9), el PSV Eindhoven (8), el Athletic Club (8), el Olympiacos (8) -ahora dentro del corte de 24-, el Nápoles (8), el Copenhague (8), el Brujas (7), el Bodo/Glimt (6), el Benfica (6), el Pafos (6), el Union Saint Gilloise (6) y el Ajax (6), por ese orden actualmente en la clasificación a estas alturas.

Sólo hay cuatro equipos eliminados de forma matemática: el Eintracht Francfort, con cuatro puntos; el Slavia Praga, con tres, y el Villarreal y el Kairat Almaty, con uno cada uno.

La última jornada de la Liga de Campeones, que se disputa en horario unificado el próximo miércoles, se compone de los siguientes partidos: Paris Saint Germain-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcelona-Copenhague, Arsenal-Kairat Almaty, Leverkusen-Villarreal, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht Francfort-Tottenham, Brujas-Marsella, PSV-Bayern Múnich, Ajax-Olympiacos, Nápoles-Chelsea, Mónaco-Juventus, Union SG-Atalanta, Athletic Club-Sporting de Portugal y Pafos-Slavia Praga.

Temas Relacionados

EFEUCLfootballplayerBarcafcb

Últimas Noticias

Entre el pasado revisitado y la modernidad, en la moda de hombre parisina

Infobae

Nicaragua podría buscar negociación con EE.UU. tras la caída de Maduro, según expertos

Infobae

Putin pone precio a Groenlandia: hasta los 1.000 millones de dólares

Infobae

Las FDS convocan a los kurdos de todo el mundo a la "resistencia" ante la ofensiva militar en el este de Siria

En un comunicado urgente, el grupo militar kurdo instó a la juventud mundial a movilizarse ante los violentos ataques en el noreste de Siria, denunciando bombardeos y alertando sobre la amenaza de una escalada regional impulsada desde Turquía

Las FDS convocan a los

España se jugará el billete para las Finales de la Billie Jean King Cup en Eslovenia

El equipo dirigido por Carla Suárez afrontará en abril una serie clave en territorio balcánico con el objetivo de avanzar a la etapa decisiva en China, marcando un nuevo capítulo en el historial ante las tenistas eslovenas

España se jugará el billete