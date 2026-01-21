Quince clasificados y nueve plazas por decidir en la última jornada

Madrid, 21 ene (EFE).- La última jornada de la Liga de Campeones aún deberá decidir nueve plazas para las eliminatorias de la Liga de Campeones, ya con quince conjuntos clasificados de forma matemática, dos de ellos seguros en el ‘top 8’: Arsenal y Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos, respectivamente.

Además de ambos, ya tienen el billete seguro para la siguiente ronda: el Real Madrid (15 puntos), el Liverpool (15), el Tottenham (14), el París Saint-Germain (13), el Newcastle (13), el Chelsea (13) -ahora mismo dentro de los ocho primeros-, el Barcelona (13), el Sporting de Portugal (13), el Manchester City (13), el Atlético de Madrid (13), el Atalanta (13), el Inter (12) y el Juventus (12), a falta de la última cita de esta fase en una semana.

Aún quedan nueve plazas por determinar entre diecisiete conjuntos que aún mantienen opciones de clasificación: el Borussia Dortmund (11 puntos), el Galatasaray (10), el Qarabag (10), el Marsella (9), el Leverkusen (9), el Mónaco (9), el PSV Eindhoven (8), el Athletic Club (8), el Olympiacos (8) -ahora dentro del corte de 24-, el Nápoles (8), el Copenhague (8), el Brujas (7), el Bodo/Glimt (6), el Benfica (6), el Pafos (6), el Union Saint Gilloise (6) y el Ajax (6), por ese orden actualmente en la clasificación a estas alturas.

Sólo hay cuatro equipos eliminados de forma matemática: el Eintracht Francfort, con cuatro puntos; el Slavia Praga, con tres, y el Villarreal y el Kairat Almaty, con uno cada uno.

La última jornada de la Liga de Campeones, que se disputa en horario unificado el próximo miércoles, se compone de los siguientes partidos: Paris Saint Germain-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcelona-Copenhague, Arsenal-Kairat Almaty, Leverkusen-Villarreal, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht Francfort-Tottenham, Brujas-Marsella, PSV-Bayern Múnich, Ajax-Olympiacos, Nápoles-Chelsea, Mónaco-Juventus, Union SG-Atalanta, Athletic Club-Sporting de Portugal y Pafos-Slavia Praga.