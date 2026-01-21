Puente atribuye el anuncio de huelga del Semaf al estado anímico de los maquinistas y tratará de evitarla

Óscar Puente, ministro de Transportes, manifestó su solidaridad con las familias de los maquinistas fallecidos y con los trabajadores del sector ferroviario, destacando la compleja situación emocional que atraviesan tras la reciente serie de accidentes mortales. En ese contexto, tal como informó Europa Press, el titular de Transportes relacionó el anuncio de huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) con el impacto anímico que afecta al colectivo de maquinistas luego de los siniestros ocurridos en Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona. El ministro expresó su disposición a abrir un canal de diálogo con los representantes sindicales con el propósito de evitar la huelga general.

Según recogió Europa Press de declaraciones del ministro difundidas por Telecinco, Puente remarcó la importancia de identificar las causas detrás del malestar de los trabajadores ferroviarios en estos momentos. El funcionario reconoció que los sucesos recientes han profundizado la preocupación y el duelo dentro del gremio. “Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria”, declaró.

Respecto al accidente ferroviario en Gelida, señaló que el origen estuvo vinculado a condiciones meteorológicas, descartando que existiera relación directa con la prestación del servicio ferroviario o con la gestión operativa del mismo. Según detalló a Telecinco y recogió Europa Press, Puente dejó claro que el dolor acumulado por la semana “muy trágica y muy dolorosa” redunda en el ánimo de los trabajadores, con repercusión directa en sus reivindicaciones y acciones colectivas.

El ministro subrayó que la intención del Gobierno se orienta a mantener la paz social y buscar soluciones mediante el entendimiento con el Semaf, indicando que no atribuye la convocatoria de huelga exclusivamente a las circunstancias climáticas, pero sí al estado emocional, tras el fallecimiento de los maquinistas en los accidentes registrados. Mencionó que la pérdida de estos profesionales ha tenido un impacto profundo no sólo para sus familiares, sino para el conjunto del sector, y reiteró el compromiso del Ejecutivo de acercar posturas para reconducir la situación.

La convocatoria de huelga general, según explican desde Semaf, responde a las inquietudes acumuladas en el colectivo a raíz de estos trágicos acontecimientos. El medio Europa Press informó que el sindicato de maquinistas ha reclamado una revisión de las condiciones laborales y de seguridad ante los recientes sucesos, sentimientos que, según recalcó Puente, han sido agravados por la magnitud de las pérdidas humanas.

Europa Press añadió que el ministro trasladó sus condolencias a la familia del maquinista fallecido en Gelida y al conjunto del gremio. Expresó que el Ejecutivo comprende el momento delicado que vive el sector y destacó la necesidad de poner en marcha fórmulas de diálogo que permitan superar la conflictividad, evitando mayores perjuicios para trabajadores y usuarios.

En declaraciones difundidas por Telecinco y citadas por Europa Press, Puente reiteró que las autoridades realizan el seguimiento de la evolución de la situación y que el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo para que el paro no llegue a materializarse. El ministro indicó también que seguirán de cerca las demandas de los maquinistas para buscar soluciones viables, y que el objetivo principal es garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad y normalidad del servicio ferroviario.

El colectivo de maquinistas afronta, según los reportes recogidos por Europa Press, una etapa marcada por la conmoción tras los siniestros recientemente ocurridos. En ese contexto, las acciones sindicales adquieren un nuevo cariz, marcado por la demanda de mejoras y el llamado a una mayor atención sobre las condiciones en las que desempeñan su labor.

El Gobierno insiste, según informó Europa Press, en que se atenderán las demandas expresadas por Semaf y en que no se descarta la celebración de nuevas reuniones para evitar la huelga. Puente hizo hincapié en la disposición del Ministerio a escuchar de manera directa los planteamientos del sector y enfatizó la relevancia de encontrar vías de entendimiento que permitan superar el actual clima de tensión.