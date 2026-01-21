Principales titulares de los periódicos para el jueves 22 de enero

El desmontaje de los últimos vagones en Adamuz ha elevado a 43 el número de fallecidos tras el accidente ferroviario ocurrido en esa zona, mientras las compañías involucradas y los investigadores siguen encontrando pistas que sugieren que una falla en las vías pudo haber causado el siniestro. Según informaron las principales ediciones matutinas recopiladas por diversos periódicos y citadas por EL PAÍS, se han hallado nuevas pruebas que generan preocupación entre los operadores ferroviarios y derivan en cuestionamientos a la seguridad de la infraestructura, mientras el foco permanece sobre la posible responsabilidad de un desperfecto en las vías.

De acuerdo con la cobertura de EL MUNDO, la recopilación de evidencias existente contradice los argumentos presentados por el ministro Óscar Puente, a cargo de la gestión política tras el accidente. El funcionario, que compareció ante el Parlamento durante más de dos horas, no logró esclarecer varios datos esenciales en relación con las causas del descarrilamiento, ante la insistencia de las preguntas sobre eventos previos y mantenimiento de la línea afectada. Además, ABC reportó que la comparecencia de Puente dejó lagunas en la información sobre los protocolos y las inspecciones anteriores al suceso fatal.

Según detalló LA RAZÓN, las marcas y muescas detectadas en el tren Iryo y en otras unidades refuerzan la hipótesis de que el estado de la vía guarda relación directa con el descarrilamiento. El mismo medio señaló que Rodalies, responsable de parte de la red afectada, ya contaba con avisos previos sobre el deterioro de la infraestructura ferroviaria antes del accidente, poniendo el foco en la gestión de alertas internas y su seguimiento operacional.

La prensa también destacó los testimonios de quienes vivieron el accidente en primera persona. EL PAÍS publicó las declaraciones de la interventora: "Soy la interventora. Tengo sangre en la cabeza. Intento hablar con el maquinista". Estas frases ilustran la confusión y la gravedad de los momentos posteriores al suceso, y subrayan las dificultades experimentadas por el personal ferroviario en esos minutos cruciales.

En relación con el servicio, LA VANGUARDIA informó que Rodalies reabrió sus operaciones tras un cierre total, durante el cual el sistema de transporte en Cataluña experimentó un colapso y caos que afectó la movilidad de miles de usuarios. Diversos periódicos analizaron cómo el cierre impactó tanto en la rutina diaria de los viajeros como en la coordinación entre autoridades y empresas operadoras. La reapertura del servicio coincide con una investigación a fondo sobre las causas del accidente y la implementación de medidas preventivas por parte de los responsables de la infraestructura.

Por otra parte, EL PERIÓDICO citó declaraciones del ministro Puente que no descarta que la vía presentara un defecto estructural en el punto de Adamuz, aunque aún sigue abierta la investigación para esclarecer lo sucedido. Este matiz refuerza el debate sobre el mantenimiento de las líneas ferroviarias y las inspecciones técnicas frecuentes, situación que distintos medios han analizado a raíz del incidente.

La agenda informativa recogida en las primeras planas incluyó también noticias internacionales, entre ellas los anuncios relacionados con Groenlandia. Según reveló EL PAÍS, el expresidente Donald Trump anunció un preacuerdo con la OTAN que incluye a Groenlandia, mientras LA VANGUARDIA mencionó el diálogo sostenido entre Trump y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, acerca de la isla ártica, aunque no se precisaron detalles sobre los términos de este acuerdo preliminar ni los efectos que podría tener en las relaciones internacionales.

Además, el panorama político internacional se vio marcado por la decisión de la Eurocámara de paralizar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y remitir el tema a la justicia. EL PERIÓDICO reportó que esta medida pone en pausa un tratado comercial de gran envergadura, señalando que la decisión responde a preocupaciones surgidas en el seno del Parlamento Europeo relativas a aspectos legales y posiblemente medioambientales o de derechos humanos involucrados en el pacto.

La recopilación de portadas realizada por los principales medios subraya cómo los pasos en las investigaciones del accidente de Adamuz avanzan de la mano de debates sobre responsabilidad política, mantenimiento de infraestructuras y atención a las advertencias previas, además de reflejar la sensibilidad pública frente a tragedias de alto impacto social. Las reacciones institucionales, tanto locales como internacionales, continúan ocupando espacios destacados en la agenda mediática conforme evolucionan las pesquisas y las negociaciones políticas en otros frentes.