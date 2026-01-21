OpenAI implementa la predicción de edad en ChatGPT para ofrecer experiencias adecuadas a los menores de 18 años

OpenAI ha comenzado a implementar la función de predicción de edad para ChatGPT, de cara a identificar cuentas que pertenezcan a usuarios menores de 18 años y ajustar su experiencia y las mediadas de seguridad automáticamente para ofrecer una experiencia adecuada a los adolescentes.

La compañía dirigida por Sam Altman comenzó a trabajar en un nuevo sistema de identificación de edad en septiembre del pasado año, una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que ayudará a su 'chatbot' a reconocer cuándo está interactuando con un adolescente o menor de edad para bloquear contenido no apto.

Ahora, OpenAI ha comenzado a implementar este sistema de predicción de edad oficialmente para las cuentas de ChatGPT, que se basa en un modelo de predicción de edad capaz de estimar si una cuenta pertenece a un menor de 18 años, al analizar una combinación de indicadores de comportamiento y de la cuenta.

Así lo ha dado a conocer la tecnológica en un comunicado en su web, donde ha explicado que el modelo se fija en la antigüedad de la cuenta, las horas típicas de actividad, los patrones de uso a lo largo del tiempo y la edad declarada del usuario, que se configura al crear la cuenta.

Al implementar la predicción de edad, OpenAI ha matizado que podrá identificar qué indicadores mejoran la precisión y, con ello, mejorar el modelo, con la idea de proteger el bienestar de los menores de 18 años, aplicando las protecciones ya existentes para este tipo de usuarios.

Concretamente, cuando el modelo de predicción de edad estime que una cuenta pertenece a un menor, aplicará automáticamente protecciones para reducir la exposición a contenido sensible, como la violencia gráfica, los desafíos virales que puedan incentivar conductas de dañinas, juegos de roles sexual, romántico o violentos, representaciones de autolesión y contenido que promueva estándares de belleza extremos o dietas poco saludables.

Se ha de tener en cuenta que, en caso de que el sistema de predicción de edad califique erróneamente a un usuario como menor de 18 años, podrá confirmar su edad con un 'selfie' a través del servicio de verificación de edad Persona. Este proceso de confirmación se podrá iniciar desde los 'Ajustes' y la pestaña de 'Cuenta'.

Además, OpenAI también ha matizado que este sistema también permitirá "tratar a los adultos como adultos" y usar las herramientas como se deseen, "dentro de los límites de seguridad".

Con todo ello, la compañía ha detallado que las medidas adoptadas se basan en la opinión de expertos y en la "literatura académica sobre la ciencia del desarrollo infantil". Siguiendo esta línea, continuarán trabajando para mejorar estas protecciones para los menores y sus medidas de seguridad.

Por el momento, el sistema de predicción de edad se ha comenzado a lanzar para algunos usuarios y, en el caso de la Unión Europea, se implementará "en las próximas semanas" para tener en cuenta "los requisitos regionales".