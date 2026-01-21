Nolasco (Vox) pide al PP apoyar la moción de censura de Patriots contra Von der Leyen" por el acuerdo UE-Mercosur

En el contexto de las recientes tensiones generadas en el Parlamento Europeo, Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, ha puesto el foco en el comportamiento de los europarlamentarios del Partido Popular, mencionando que un eurodiputado francés decidió abandonar las filas del PP europeo y sumarse al grupo Patriots. Desde esa referencia, Nolasco instó al eurodiputado aragonés del PP, Borja Giménez Larraz, a adoptar una postura similar y romper con la línea oficialista, en defensa de los intereses del sector primario. Con este argumento, Nolasco trasladó su petición para que el PP aragonés se sume a la iniciativa impulsada por Patriots: apoyar una moción de censura contra Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como respuesta al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur suscrito en Asunción, Paraguay.

Según informó Europa Press, Nolasco expresó fuertes objeciones al convenio firmado entre la Unión Europea y los países integrantes del bloque Mercosur, calificándolo de hecho perjudicial para los productores aragoneses y de "sentencia de muerte contra el sector primario aragonés". El candidato de Vox transmitió estas valoraciones durante una visita a Secadero de Cereales Santiago, una empresa ubicada en el municipio de Grañén, provincia de Huesca, donde fue recibido por Mariano Ordás, gerente del establecimiento, y Pablo Catalán, presidente de la entidad. A la actividad asistieron Ricardo Chamorro, diputado nacional y portavoz de Agricultura de Vox en el Congreso, los candidatos provinciales David Arranz y Arancha Simón, y Francisco Casarrubio, presidente de Vox Huesca.

Durante su intervención tras la firma del acuerdo, Nolasco apuntó directamente a la supuesta “competencia desleal” que, en su opinión, este tipo de tratados genera sobre los productores locales. Argumentó que productos agrícolas provenientes de países de Mercosur ingresan al mercado europeo en condiciones ventajosas porque, según sus palabras, “no pasan los controles fitosanitarios y no están sujetos a la burocracia que pesa sobre los agricultores españoles”. Además, señaló que este acuerdo fue promovido tanto por el PP como por el PSOE, aludiendo al papel del bipartidismo en el respaldo de políticas que, según afirmó, “responden al Pacto Verde que arruina a la industria y al campo europeo”.

El medio Europa Press detalló que la moción de censura defendida por Nolasco es una iniciativa formalizada por Patriots en el Parlamento Europeo, al considerar que Von der Leyen ha adoptado una postura contraria a los intereses del sector primario continental al suscribir el acuerdo con los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Nolasco remarcó que la decisión del eurodiputado francés era un ejemplo de reacción política ante lo que consideró un abandono de las prioridades agrícolas por parte del PP europeo. La petición extendida al PP de Aragón incluyó un llamado expreso al candidato de dicho partido, Jorge Azcón, para que rechace tanto el Pacto Verde como las políticas climáticas ligadas a la Comisión Europea, a las que Nolasco se refirió bajo la expresión de “fanatismo climático”.

En este escenario, Ricardo Chamorro, portavoz de Agricultura de Vox y diputado en el Congreso, defendió la necesidad de asumir una “posición frentista” respecto a los tratados de libre comercio, señalando que, en su opinión, tales acuerdos tienen consecuencias para el mantenimiento de la actividad agraria, la cohesión de los territorios rurales y la viabilidad de los pueblos en Aragón, en España y en Europa. Chamorro subrayó la importancia de reforzar las infraestructuras hidráulicas regionales, considerando que el fomento del regadío es vital para la sostenibilidad del sector. Asimismo, cuestionó la reducción del 22 por ciento en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), atribuyendo esta medida tanto al socialismo como a la gestión de Von der Leyen.

Según publicó Europa Press, Chamorro estructuró sus críticas alrededor de la existencia de dos modelos contrapuestos en el panorama político aragonés. Propuso que el votante se enfrenta a una elección entre el “bipartidismo”, al que asoció con políticas de clima consideradas excesivas, apertura económica perjudicial para la producción nacional y la destrucción de empleo en favor de intereses de élites económicas, y el modelo que representa Vox, el cual defendió como orientado a fortalecer la soberanía alimentaria, la defensa de los productores agrícolas y ganaderos, así como la protección del tejido empresarial e industrial.

Durante el acto en Grañén, los directivos del Secadero de Cereales Santiago, Mariano Ordás y Pablo Catalán, recibieron a Nolasco y su equipo, ocasión en la que el candidato reiteró sus críticas hacia los estándares diferenciales que considera injustos en materia de control sanitario y burocracia agrícola. En el mismo evento, la dirección de Vox Aragón manifestó su oposición a la orientación que toma la política comunitaria bajo el liderazgo de Von der Leyen, sumando voces para reclamar una respuesta unitaria contra la ratificación del acuerdo internacional y demandando cambios en las decisiones del PP.

A lo largo de sus declaraciones, Nolasco insistió en que el nuevo tratado entre la UE y Mercosur representa un riesgo para la viabilidad de la agricultura aragonesa y española, recalcando su llamado al PP para sumar fuerzas con Patriots en el contexto parlamentario europeo. Tanto él como Chamorro vincularon la política agrícola de la Comisión Europea con limitaciones para el desarrollo regional, pérdidas de competitividad y retroceso económico en el ámbito rural, centrándose especialmente en las repercusiones sobre la cadena de valor y la industria alimentaria local.