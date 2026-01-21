Netflix rediseñará su aplicación para competir con Instagram y TikTok con vídeos cortos en vertical

La directora técnica de Netflix, Elizabeth Stone, expresó durante la conferencia TechCrunch Disrupt 2025 que la intención de la compañía no consiste en replicar el modelo de TikTok, sino en optimizar la capacidad de que los usuarios descubran nuevos contenidos a través de funciones específicamente adaptadas al consumo en dispositivos móviles. Esta estrategia se enmarca en una serie de cambios que, según publicó TechCrunch y reportó el medio, buscan transformar la experiencia de la aplicación de streaming ante la creciente competencia en el entorno digital.

Netflix, con una base de más de 325 millones de usuarios de pago y beneficios netos de 10.981 millones de dólares (9.439 millones de euros) solo en 2025, pondrá en marcha un rediseño de su aplicación hacia finales de 2026. La plataforma persigue ampliar su audiencia frente a gigantes como Instagram y TikTok, que concentran gran parte del consumo audiovisual en formato vertical y a través de vídeos cortos en los teléfonos móviles, detalló TechCrunch. La evolución de la app girará en torno a la integración de clips breves en formato vertical, una característica que ya se introdujo por primera vez en mayo con la habilitación de un feed de vídeos diseñado para facilitar el descubrimiento de series y películas.

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, explicó a TechCrunch que este rediseño está pensado para apuntalar el crecimiento del negocio en la próxima década. Peters subrayó que la plataforma busca no solo responder a los hábitos de consumo actuales, donde los formatos breves predominan, sino también anticiparse a las tendencias que dictarán la forma de acceder al entretenimiento. El rediseño de Netflix pretende así redefinir la experiencia del usuario en dispositivos móviles, con un planteamiento que combine la accesibilidad de los clips verticales y el algoritmo de recomendación propio de la empresa.

Ted Sarandos, coconsejero delegado de Netflix, declaró durante la presentación de resultados de la empresa que la competencia ya no se limita al ámbito del streaming, sino que abarca toda la industria del entretenimiento, incluyendo la atención de la audiencia, el gasto en publicidad y las suscripciones. “Nunca ha habido tanta competencia por los creadores, por la atención del consumidor, por el dinero de la publicidad y las suscripciones; la competencia en torno al consumo televisivo ya se está difuminando”, precisó Sarandos en palabras recogidas por TechCrunch. Según el ejecutivo, esta situación obliga a plataformas como Netflix a reorientar su oferta para mantener la relevancia y el tiempo de visionado de los usuarios en un mercado mucho más fragmentado.

De acuerdo con la información de TechCrunch, la apuesta por el formato vertical no es exclusiva de Netflix. El 8 de enero, Disney comunicó que implementará un feed de vídeos verticales en Disney+ con la intención de incrementar el nivel de interacción diaria de las personas usuarias, evidenciando una tendencia en la industria audiovisual a acercarse a los esquemas de consumo popularizados por redes como Instagram y TikTok.

En el marco de la divulgación de los resultados de 2025, Netflix también anunció la incorporación de nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial. TechCrunch remarcó que la plataforma invertirá en el desarrollo de herramientas para mejorar la precisión de los subtítulos mediante inteligencia artificial, elevando la accesibilidad de los contenidos para audiencias de distintas lenguas y contextos. Al mismo tiempo, la empresa seguirá promoviendo el uso de IA generativa en el ámbito publicitario, una iniciativa que se dio a conocer en mayo y que permite a las marcas fusionar anuncios con escenas de series a través de herramientas automatizadas. Esta integración apunta a proporcionar a los anunciantes formatos más relevantes y personalizados, alineados con el contenido específico que consume cada usuario.

La actualización de la aplicación, orientada a potenciar los vídeos cortos y las funciones de inteligencia artificial, forma parte de la estrategia de Netflix para consolidar su presencia y atraer nuevas audiencias en un entorno dominado por la inmediatez y la personalización del contenido. Como detalló el medio TechCrunch, este enfoque pretende ampliar el alcance de la plataforma en segmentos de usuarios acostumbrados a los lenguajes visuales y los formatos que imperan en las aplicaciones de redes sociales más exitosas. A la vez, la implementación de algoritmos avanzados para los subtítulos y la publicidad busca fortalecer la calidad de la oferta y adaptarse a los estándares de precisión y relevancia que demandan tanto usuarios como anunciantes.