Mueren cuatro personas, entre ellas tres recién nacidos, por un incendio en un hospital en el este de RDC

Al menos cuatro personas, entre ellas tres recién nacidos, han muerto a causa de un incendio registrado en el Hospital General de Masisi, situado en el este de República Democrática del Congo (RDC), según ha confirmado Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha indicado que el centro de salud ha retomado ya sus operaciones.

Fuentes del equipo de la ONG en RDC han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que entre los fallecidos hay tres recién nacidos que se encontraban ingresados "en estado muy crítico" y que "necesitaban oxígeno" para sobrevivir.

Asimismo, han apuntado que las llamas se originaron en un garaje del hospital, ubicado en la provincia de Kivu Norte, y se propagó posteriormente al centro médico, lo que provocó la evacuación de los pacientes ante la expansión del incendio.

El hospital retomó operaciones durante la jornada del martes, cuando la mayoría de los cien pacientes habían regresado a las salas, según estas fuentes, que han indicado que el incendio, que ha causado "daños significativos" en el centro, habría sido causado por "un fallo eléctrico".

"El incendio fue controlado antes de que llegara a las habitaciones de los pacientes. Habrá una investigación para determinar las causas", han subrayado, al tiempo que han asegurado que sus equipos están ya dando apoyo a las familias de las víctimas.

En este sentido, se han mostrado "muy impactados" por estas muertes y han trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos en el incendio en el hospital, donde MSF apoya servicios como los de emergencia, cirugía, maternidad y pediatría, además de atender a heridos y víctimas de violencia sexual a causa del conflicto en el este de RDC.

MSF apoya las labores del Ministerio de Sanidad congoleño en el hospital de Masisi desde 2007 y presta además apoyo a otros centros de salud en Kivu Norte, sacudida por el conflicto entre el Ejército de RDC y sus aliados y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con respaldo de Ruanda.

