México ensalza los 32 estados que lo componen en su estreno como país socio de Fitur

La presencia simultánea de los gobernadores y secretarios de Turismo de las 32 entidades federativas mexicanas en Madrid marca un hecho inédito en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Tal como informó el medio que cubrió el evento, México participó como país socio en esta edición, una posición que le permitió no solo exhibir su cultura y riqueza regional, sino también lanzar una estrategia para captar a un mayor número de visitantes internacionales antes del cierre de 2026.

Según detalló el medio, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, lideró la inauguración del pabellón anunciado bajo el lema “México está de moda”. Durante su intervención, la funcionaria resaltó la diversidad y pluralidad del país al declarar: “Somos un mosaico de colores, de saberes, de sabores, que los invita a conocer este 2026 este gran país”. De acuerdo con el mismo reporte, la delegación mexicana realizó la apertura oficial del stand tras un minuto de silencio dedicado a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que dejó 43 fallecidos.

El embajador de México en España, Quirino Ordaz, expresó la satisfacción de la representación mexicana por la oportunidad de participar como socio principal de la feria. Ordaz explicó que es la primera vez en la historia del evento que las más altas autoridades turísticas de todos los estados mexicanos asisten de forma conjunta, una acción que busca dar visibilidad a las distintas regiones del país. “México se ve y se siente en toda España”, aseguró el diplomático, según publicó el medio.

De acuerdo con la información consignada, México instaló el pabellón de mayor tamaño en Fitur, ocupando una extensión de 1.780 metros cuadrados. Este espacio se diseñó como plataforma para la promoción integral de la oferta turística, artística y cultural de sus 32 entidades federativas. El objetivo principal de esta iniciativa, detalló el reportaje, es posicionar al país como el quinto destino turístico mundial en cuanto a recepción de visitantes internacionales antes de finalizar 2026.

El despliegue mexicano en la capital española se amplió con una serie de actividades desarrolladas en diferentes puntos de Madrid. Además del pabellón principal, la delegación mexicana habilitó un espacio adicional de 560 metros cuadrados en el pasillo central de la feria. Allí se prepara una agenda de degustaciones de gastronomía y bebidas autóctonas, así como experiencias interactivas, como un simulador de Fórmula 1 y otro que recrea el descenso por rápido de un río en lancha rápida.

El medio reportó que la propuesta mexicana en Fitur también incluyó la difusión de su agenda cultural y deportiva ligada a la celebración del Mundial durante el verano, evento que tendrá lugar en parte en territorio mexicano. La estrategia busca aprovechar la visibilidad que ofrecen las competencias de gran convocatoria para mostrar al país como destino turístico multifacético y atractivo tanto para viajeros de ocio como para asistentes a eventos internacionales.

La organización y el diseño del stand estuvieron orientados a subrayar la identidad y diversidad de cada estado mexicano, permitiendo a los visitantes experimentar la amplia gama de opciones que ofrece el país, desde su gastronomía regional hasta festivales, patrimonio histórico, zonas arqueológicas y turismo de naturaleza. Según subrayó el medio, este enfoque tiene como meta aumentar el flujo de turistas extranjeros y fomentar una percepción renovada de México en los mercados internacionales.

El despliegue en Fitur se enmarca dentro de una estrategia de largo plazo del gobierno mexicano para consolidar su posicionamiento turístico en Europa y otros continentes, buscando incrementar la competitividad del sector frente a otros destinos globales. El medio indicó que las autoridades mexicanas ven esta participación como una oportunidad para tejer alianzas con operadores turísticos y agentes de viaje, así como para divulgar la variedad de rutas y atractivos turísticos de las 32 entidades del país.

Además de la presencia institucional, el espacio mexicano ofreció muestras en vivo de artesanías y presentaciones culturales representativas de distintas regiones, lo que permitió un acercamiento directo a los visitantes de la feria. México exhibió también productos gastronómicos y bebidas emblemáticas como parte fundamental de su estrategia de promoción, presentando platillos y recetas típicas preparadas por chefs y expertos culinarios invitados especialmente para la ocasión.

El evento, como detalló el medio, reunió a las principales figuras y tomadores de decisión del sector turístico internacional, convirtiéndose en un escenario de relevancia para la proyección de la imagen nacional. Las autoridades y organizadores quedaron a cargo de conducir actividades de networking, ruedas de negocios y foros temáticos donde México expuso su oferta turística ante compradores y promotores de diversos países.

El país aprovechó además el contexto de la feria para reforzar mensajes que apuntan a la sostenibilidad y el turismo responsable e incluyente, valores que buscan asociar a la marca México en el escenario internacional. Entre los objetivos planteados, destacó la meta de situar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo antes del cierre de 2026, aprovechando tanto el crecimiento de la conectividad aérea como el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios turísticos en diversas regiones del país.

Según consignó el medio, la experiencia de México como país socio en Fitur se concibió también como un reconocimiento a la evolución histórica del turismo nacional y su contribución a la economía y al desarrollo local. La participación del país en esta edición de la feria supone una oportunidad para mostrar los resultados de políticas públicas y esfuerzos de colaboración entre los gobiernos federal y estatales orientados a la promoción integral de la industria turística. Con este esfuerzo, México busca capitalizar tanto la diversidad de su patrimonio cultural como la hospitalidad de sus comunidades para captar el interés de millones de potenciales visitantes internacionales.