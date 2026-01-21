Los maquinistas convocan huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria

El reciente fallecimiento de tres maquinistas, junto con varias víctimas más en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), impulsó al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) a anunciar una protesta sectorial de tres jornadas. Según informó Semaf en un comunicado reproducido por diversos medios, la convocatoria de huelga responde a una denuncia de deficiencias en el sistema actual de protección tanto para trabajadores como para pasajeros, considerada insostenible por la organización sindical tras los recientes incidentes en la red ferroviaria.

De acuerdo con lo publicado por Semaf, el paro sectorial está previsto para los días 9, 10 y 11 de febrero e involucra tanto a los empleados de Renfe como a los de cualquier empresa vinculada al sector ferroviario en España. El comunicado sostiene que la huelga representa "la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril".

El medio expresó que la huelga sectorial afecta a todas las empresas ferroviarias y que Semaf ya ha iniciado los procedimientos legales posibilitando la tramitación efectiva del paro en cada compañía. Además, la organización subrayó que el objetivo principal de la acción es presionar para que las autoridades y las empresas recuperen e incrementen las garantías de seguridad, ante lo que consideran un deterioro evidente desde los recientes siniestros en Andalucía y Cataluña, donde murieron maquinistas y pasajeros.

Según detalló Semaf, el llamado a la protesta incluye a todos los conductores de tren, que podrán sumarse a los paros los tres días de febrero. El sindicato puntualizó en su comunicado que la decisión de llevar adelante la huelga se tomó “al considerar que es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores”, manifestando una falta de avances en las negociaciones y resaltando la urgencia de recuperar los niveles previos de seguridad ferroviaria.

Los accidentes en Adamuz y Gelida, mencionados por Semaf como detonantes de la convocatoria, dejaron en evidencia, según el notificado por el sindicato, deficiencias en los procedimientos y normativas de seguridad vigentes. La organización remarcó en su mensaje que las tragedias revelan riesgos no abordados y la necesidad de medidas inmediatas tanto para los propios trabajadores como para tensiones que también afectan a la protección de los usuarios regulares de los servicios ferroviarios.

En el documento, Semaf dejó constancia de la tramitación formal de la huelga en cada una de las empresas del sector, un proceso que aseguraron cumplirá con todos los requisitos legales. Con ello, aseguraron que los paros cuentan con respaldo procesal adecuado y que el seguimiento corresponderá a los trabajadores de las distintas firmas del ramo.

Según consignó el sindicato, la protesta busca atraer la atención de las autoridades competentes y del público en general hacia la importancia de elevar los estándares de seguridad operacional, que, de acuerdo con su criterio, han sufrido un retroceso significativo tras los accidentes mencionados. La convocatoria y sus motivaciones fueron difundidas ampliamente en el comunicado del sindicato, reiterando su insistencia en la protección integral dentro del ámbito ferroviario tanto para empleados como para pasajeros.