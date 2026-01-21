Los jugadores del Manchester City reembolsarán las entradas a sus aficionados tras la derrota ante el Bodo/Glimt

El viaje de los 374 hinchas del Manchester City a Noruega, donde las bajas temperaturas complicaron su experiencia en el Aspmyra Stadion, tuvo un desenlace inesperado tras la derrota contra el Bodo/Glimt. El club inglés anunció que los integrantes del equipo cubrirán el costo total de las localidades para quienes asistieron al partido, una decisión que se comunicó oficialmente a los seguidores tras la derrota. Según informó el medio, los jugadores del Manchester City acordaron reembolsar el importe abonado por aquellos que acompañaron al equipo en la penúltima fecha de la fase de liga de la Champions League, un partido en el que el City cayó 3 a 1, acumulando su segunda derrota consecutiva después del tropiezo en el Derbi de Mánchester.

El encuentro frente al Bodo/Glimt dejó al City en desventaja de tres goles, situación que solo pudo acortar cuando Rayan Cherki marcó cerca de la hora de juego. A pesar del esfuerzo, el equipo no logró revertir el marcador, especialmente después de la expulsión del jugador español Rodri Hernández, lo que dificultó aun más la reacción en el tramo final del partido. Tal como consignó la fuente, el entorno del City manifestó su preocupación por la racha negativa; el propio entrenador, Pep Guardiola, expresó que siente que "todo va mal" para el equipo, reflejando el momento que atraviesa el club.

La decisión de reembolsar las entradas fue comunicada en un mensaje firmado por los capitanes Bernardo Silva, Rubén Dias, Rodri y Erling Haaland. Según publicó el medio, el comunicado sostiene: “Nuestros seguidores lo son todo para nosotros. Somos conscientes del sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo”. Además, los futbolistas reconocieron que el desplazamiento a Bodo fue especialmente exigente para la afición, tanto por la distancia como por el clima polar, que marcó la noche con temperaturas bajo cero. “Cubrir el coste de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodo es lo mínimo que podemos hacer. Estamos listos para luchar el sábado en nuestro partido contra el Wolverhampton y de nuevo el próximo miércoles, cuando nos enfrentemos al Galatasaray en el Etihad”, añadieron los capitanes, según el comunicado difundido por el club y reproducido por la prensa.

De acuerdo con la misma cobertura, la reacción de la comunidad de seguidores fue positiva ante el gesto de los jugadores. Kevin Parker, representante del club oficial de aficionados, valoró la decisión al resaltar el compromiso de quienes viajaron a Noruega. Según sus palabras, “Los aficionados del Manchester City viajarían hasta los confines de la tierra para apoyar a nuestro equipo, y anoche no fue diferente en el Círculo Polar Ártico. Bodo no es un lugar fácil de llegar, y las temperaturas bajo cero hicieron que fuera una noche difícil en muchos sentidos para nuestros aficionados”.

El Manchester City encara ahora el tramo final de la fase de grupos, en un momento donde el ánimo del equipo y el respaldo de sus seguidores reciben especial atención, según destaca el medio. El club, después de enfrentar al Wolverhampton en liga local, buscará recomponer su rendimiento en la Champions en su estadio frente al Galatasaray. Las declaraciones y medidas tomadas por el plantel reflejan la importancia del vínculo entre el equipo y su afición, especialmente luego de una serie de resultados adversos que han puesto a prueba la unidad del grupo y la resistencia de los hinchas.