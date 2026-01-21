Lluvia, viento, aludes, nieve y oleaje activan avisos en 14 CCAA, rojo en A Coruña por olas de hasta 9 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió que las precipitaciones persistentes y localmente intensas en el oeste de Galicia y algunas áreas de Cádiz protagonizarán una jornada meteorológica marcada por condiciones adversas en gran parte de la Península y Baleares. Según reportó la AEMET, un total de 14 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, tendrán activos distintos avisos este miércoles debido a la inestabilidad atmosférica, con la costa de A Coruña en alerta roja por oleaje extraordinario que podría alcanzar los 9 metros.

De acuerdo con la información consignada por la agencia estatal, el fenómeno de mar gruesa afectará a varias zonas costeras, extendiendo la alerta amarilla en Almería, Granada, Málaga, las Islas Baleares (especialmente Ibiza y Formentera), así como Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia (en los sectores de valle de Guadalentín, Lorca, Águilas costa, Campo de Cartagena y Mazarrón costa), Guipúzcoa, Vizcaya, Alicante, Castellón, Valencia y la costa de Melilla. El nivel de riesgo se eleva a naranja en el litoral occidental y oriental de Asturias, Ibiza (específicamente Mallorca y Menorca), Cantabria, Lugo y Pontevedra.

En paralelo, las alertas por precipitaciones afectan a Cádiz, A Coruña, Pontevedra, Alicante y Valencia, todas ellas bajo aviso amarillo por lluvias. El mismo nivel de riesgo se asigna a la nieve en áreas como Huesca, León, Zamora, Guadalajara y la sierra de Madrid. El peligro de aludes motiva también la activación de alertas en Barcelona, Girona y Lleida, mientras que para el viento se emiten avisos amarillos en regiones de Almería, distintas zonas de Asturias, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra, Álava, Vizcaya, Ceuta y Melilla, según extendió el medio estatal.

Las previsiones meteorológicas de la AEMET indican que la borrasca ‘Harry’ dejará cielos cubiertos y lluvias en buena parte de Baleares y la fachada este peninsular, con precipitaciones intensas en el cabo de la Nao antes de que el sistema se desplace hacia el Mediterráneo y dé paso a claros en el cielo. Esta inestabilidad se verá potenciada por el avance de varios sistemas frontales, que desde primeras horas propiciarán nubosidad y lluvias en el occidente peninsular que se irán desplazando de oeste a este, impactando progresivamente el resto del territorio peninsular español. En el oeste de Galicia y zonas de Cádiz se estiman acumulados importantes de precipitación, con episodios de intensidad considerable, mientras que en otras regiones de Andalucía occidental y áreas de montaña de la vertiente atlántica las lluvias serán menos marcadas pero igualmente presentes.

En el ámbito de la nieve, la AEMET indicó que la cota oscilará entre 1.100 y 1.300 metros en el centro y la mitad norte, con acumulaciones significativas en los entornos montañosos y posibilidad de que descienda hasta los 900 o 1.100 metros principalmente en el Sistema Central. Estas condiciones invernales afectarán también a otras sierras, como las del Cantábrico occidental y los Pirineos.

Los modelos meteorológicos anticipan además un ascenso marcado de las temperaturas mínimas en el Cantábrico, la meseta Norte y el sector occidental de la meseta Sur, mientras que las máximas subirán especialmente en regiones del bajo Ebro y algunos puntos dispersos de la mitad norte y el tercio oriental de la Península, así como en Baleares. En contraste, las mínimas descenderán en una franja que abarca Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que en el resto del país apenas se alterarán.

El episodio vendrá acompañado de rachas de viento muy intensas del sur y oeste en Galicia, cantábrico, alto Ebro, meseta Norte, el área del Estrecho y Alborán, tal como dio cuenta la AEMET. En el interior del nordeste, las brisas serán de menor intensidad, predominando la componente floja, aunque en Baleares y la fachada oriental se registrarán intervalos de fuerza significativa a primeras horas del día. Durante la jornada, se esperan rachas puntualmente violentas no sólo en Galicia y las zonas señaladas, sino también en algunos sistemas montañosos del norte peninsular.

El pronóstico para Canarias, por otra parte, recoge nubosidad abundante y precipitaciones débiles en los sectores norte de las islas de relieve montañoso, junto con bancos matinales de niebla en cumbres, el este de la meseta Sur y depresiones del nordeste peninsular. Además, la agencia estatal informó sobre heladas de poca intensidad en áreas montañosas de la mitad norte y del sector oriental de la Península, así como en el este de las mesetas.

Si bien la mayoría de las temperaturas máximas evolucionarán de manera dispar según la zona, la AEMET remarcó la tendencia al alza de las mínimas en la mitad occidental y la estabilidad térmica en los territorios restantes. El viento tendrá un comportamiento distinto en función de la región: en Canarias soplará del norte con fuerza moderada, mientras que en la Península y Baleares será mayormente del suroeste y oeste; en el interior nordeste la intensidad se mantendrá baja. Las condiciones de viento moderado a fuerte con rachas muy intensas volverán a marcar la tónica en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, la meseta Norte, Estrecho y Alborán; la posibilidad de rachas fuertes persistirá en otras áreas montañosas del norte, según precisó la agencia.

De acuerdo a la AEMET, esta combinación de fenómenos meteorológicos adversos refleja un panorama de marcada inestabilidad que domina la mitad occidental, el norte y el este peninsular, así como las Baleares. A lo largo de la jornada, se mantiene la recomendación de consultar periódicamente los avisos y pronósticos actualizados, especialmente en las zonas bajo alerta por fenómenos meteorológicos de alto impacto.