Kast presenta a su gabinete y afirma que se trata de un "gobierno de emergencia"

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha presentado oficialmente en las últimas horas de este martes a los miembros que ocuparán en menos de dos meses su gabinete, formado "para un Gobierno de emergencia" con el que "comenzar a recuperar" el país.

"Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas y hoy presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducirlos distintos Ministerios de la República", ha declarado Kast en un discurso recogido por el diario 'La Tercera' y en el que ha defendido que su gabinete "no nace de cuotas, ni de cálculos ni tampoco de presiones", sino "de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante".

El presidente electo chileno ha aludido también a las "horas difíciles" que vive el país, en referencia a los incendios que azotan el centro y sur del país, dejando al menos 20 víctimas mortales y calcinando más de 37.000 hectáreas, según las últimas informaciones difundidas en redes sociales por la Corporación Nacional Forestal, que ha cifrado en 28 los incendios activos.

"Por eso, este no es un acto de celebración (...). Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder también tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, a todos esos chilenos que hoy día están sufriendo. Es un acto de responsabilidad con Chile", ha matizado Kast.

SANTIAGO MONTT, SIN CARTERA TRAS RENUNCIAR COMO CEO DE UNA MINERA

Entre las principales carteras destaca el nombramiento como ministro de Interior de Claudio Alvarado, quien fuera secreatario general de Presidencia en el mandato de Sebastián Piñera, mientras que Francisco Pérez Mackenna se encargará del Ministerio de Exteriores. Asimismo, Fernando Barros es el elegido para Defensa; Fernando Rabat, para Justicia, y la hasta ahora fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, para Seguridad, como ha confirmado la propia oficina de Kast horas antes.

Por otra parte, José García Ruminot será el ministro responsable de la Secretaría General de la Presidencia y Mara Sedini ocupará la Portavocía del Gobierno, también con rango ministerial.

Si bien buena parte de los nombramientos eran ya conocidos, la presentación del gabinete ha tenido una importante sorpresa: el Ministerio de Minería será responsabilidad de Daniel Mas, quien ejercerá como 'biministro' al mando de esta cartera y de la de Economía, y no el abogado Santiago Montt, quien apenas horas antes anunció su renuncia al puesto de CEO de la minera Los Andes Copper afirmando "haber sido invitado a servir (...) como ministro de Minería en el gobierno entrante del presidente José Antonio Kast".

Su declaración ha sido difundida por la propia empresa en un comunicado en el que el presidente de la misma, Eduardo Covarrubias, ha querido "felicitar a Santiago por su reciente nombramiento" y le ha deseado "lo mejor en sus futuras responsabilidades con Chile", en las que habría aportado "sus décadas de experiencia y trayectoria en el sector minero".